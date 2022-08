Ministro do STJ tranca ação penal contra ex-presidente da Fipe em contratação pela Imprensa do Estado como ‘contrapartida’ de doador do MBL

O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o trancamento de ação penal contra o ex-presidente da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) Carlos Antonio Luque por suposta dispensa indevida de licitação e fraude à licitação.

O magistrado entendeu que as imputações feitas pelo Ministério Público de São Paulo a Luque tinham o mesmo teor das que atingiam um outro acusado – Nourival Pantano Júnior, ex-diretor presidente da Imprensa Oficial do Estado – que obteve o trancamento da ação penal anteriormente. Assim, Dantas entendeu que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que obstou a ação com relação a Pantano, deveria ser estendida a Luque.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO PDF

Luque foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, em novembro de 2020, por ter contratado, à época em que presidia a Fipe, a empresa de Alessander Mônaco Ferreira, apontado como doador do Movimento Brasil Livre (MBL). Ainda de acordo com a Promotoria, posteriormente, quando começou a trabalhar na Imprensa Oficial do Estado, Ferreira teria intermediado para que a empresa contratasse a Fipe, mediante dispensa de licitação. De acordo com o MP-SP, assim ‘ele retribuiria a Carlos Luque os valores anteriormente repassados à sua empresa e, além disso, possibilitaria que Alessander recebesse propina’.

Ao analisar o caso, Dantas ponderou que o Tribunal de Justiça de São Paulo, apesar de trancar ação movida contra Pantano, manteve o trâmite da ação contra Carlos Luque e José Ernesto Lima Gonçalves (também ex-representante da Fipe) ‘por entender que eles agiram para que a empresa fosse contratada pela IMESP, sem licitação, de modo a concretizar a contrapartida à anterior contratação da empresa de Alessander (agente público que ocupava cargo comissionado junto à IMESP, à época) pela Fipe’.

No entanto, na avaliação do ministro do STJ, as condutas imputadas a Nourival Pantano, de um lado, representando a IMESP, e a Carlos Luque, de outro, representando a Fipe, ‘não possuem diferenças suficientes, ao menos na narrativa acusatória, para serem consideradas individualizadas em relação a um deles e não em relação ao outro’. “Assim como a Nourival, a denúncia está a imputar a Carlos Luque condutas que não possuem liame direto com ele, a não ser por sua condição de Diretor-Presidente da Fipe”, indicou.

Assim, segundo o magistrado, a denúncia do MP paulista não descreve qual teria sido a contribuição de Carlos Luque na contratação pela FIPE da empresa de Alessander Mônaco. Dantas entendeu que a acusação não contém ‘nenhum elemento indiciário a apontar a intenção de Luque de fraudar o procedimento administrativo de dispensa de licitação’.

O ministro entendeu ainda que, a narrativa da Promotoria não revela ‘uma prevalência da atuação de Luque em detrimento da participação de Pantano. “Em verdade, poder-se-ia até dizer que a proatividade de Nourival, ao lado de Alessander, teria sido mais notável que a de Luque. Ressalte-se que Alessander Mônaco chega a referir-se a Nourival como “chefão”, pedindo que este indicasse a Carlos Luque uma Coordenadora específica da Fipe para coordenar a contratação”, explicou.

“As imputações contra o ora agravante e contra Nourival Pantano foram feitas nos mesmos termos, o que reforça que o trancamento da ação penal contra Nourival deve se estender a Luque, pois a imputação se limita à posição ocupada por ambos, sem outros elementos concretos”, ressaltou o ministro.

COM A PALAVRA, OS ADVOGADOS VERÔNICA STERMAN E MARCELO MARTINS, QUE DEFENDEM LUQUE

“ A presente decisão repara imensa injustiça imposta ao Dr Carlos Luque, na medida em que ele não havia praticado nenhuma ilegalidade”.