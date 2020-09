Ministro do STJ participa de debate sobre custos de novos tratamentos médicos para planos de saúde

Os custos e a cobertura de novos medicamentos e tratamentos, não previstos antes da contratação de planos de saúde, serão discutidos, a partir das 10h desta terça-feira, 29, na 2ª Jornada Jurídica de Saúde Suplementar. O debate será transmitido ao vivo pelas redes sociais da TV Conjur, que organiza o evento ao lado do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) e do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem).

O debate contará com a participação do ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ); do desembargador Carlos Adamek, que atua na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); do médico do trabalho e presidente da Seguros Unimed, Helton Freitas; e da médica infectologista especialista em saúde pública e avaliação de tecnologias em saúde Clarice Petramale.

A próxima rodada Jornadas Jurídicas acontecerá dia 7 de outubro, também às 10h.