Ministro do STJ manda Justiça do Rio analisar pedido de liberdade de Cristiane Brasil Advogados apresentaram recurso alegando demora no Tribunal de Justiça do Rio para redistribuir o caso; Filha de Roberto Jefferson foi presa na semana passada na Operação Catarata e acusada de desviar recursos da Fundação Leão XIII, voltada para assistência social