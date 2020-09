Ministro do STJ debate sustentabilidade dos planos de saúde

O equilíbrio econômico e atuarial e a sustentabilidade dos contratos coletivos dos planos de saúde serão discutidos, a partir das 10h desta quarta-feira, 23, na 1ª Jornada Jurídica de Saúde Suplementar. O debate será transmitido ao vivo pelas redes sociais da TV Conjur e do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), que organizam o evento ao lado do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem).

O debate contará com a participação do ministro Villas Bôas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, do presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Reinaldo Scheibe, e do advogado Guilherme Valdetaro Mathias, do escritório Sérgio Bermudes Advogados. A mediação ficará a cargo da desembargadora Maria Erotides Kneip, diretora-geral da Escola Superior de Magistratura de Mato Grosso.