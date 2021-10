Ministro do Meio Ambiente exige cardápio com sanduíche de filé mignon, iogurte e bandejas de frios em voos oficiais  

Nada de barrinhas de cereal ou lanchinhos frios espremidos em saquinhos de plástico. O menu que o novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, passou a exigir em seus voos feitos em aeronaves da FAB é de desbancar o cardápio de qualquer voo comercial de classe executiva.

O Estadão teve acesso ao “termo de referência” que a pasta de Leite elaborou para contratar, por licitação, a empresa que fará o serviço de “comissaria aérea” ao ministro e suas comitivas. A lista de alimentação é farta.

Além dos tradicionais jantares, são exigidos itens como quiches; sete tipos de sanduíches, incluindo aqueles com filé mignon e atum e do tipo “baby”. O roteiro gastronômico inclui ainda bandejas de frios pequenas e grandes, pizza, pão de queijo, iogurte light e de frutas, além de um “breakfast” quente e outro frio. Sobre os refrigerantes, só serve se for Guaraná Antarctica ou Coca-Cola.

As regras da licitação também determinam que o ministro, ou sua equipe, “definirá, em momento anterior à viagem, a variedade do cardápio para se compor as refeições”.

A reportagem questionou o Ministério do Meio Ambiente sobre o fato de a pasta exigir uma lista de refeições, fora do padrão daquilo que costuma ser servido em voos comerciais, além da especificação de marcas de bebidas. A pasta também foi perguntada sobre o fato de as diárias dos servidores públicos já incluírem recursos para gastos com alimentação. Não houve nenhuma resposta até a publicação deste texto.

Os serviços alimentares ao ministro e seus convidados serão concentrados no aeroporto de Brasília, a partir da base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), e deverão ser prestados em todas as viagens que ele e sua comitiva fizeram para deslocamentos oficiais.

Ministros de Bolsonaro têm reclamado do roteiro gastronômico que é servido nos voos oficiais. Neste mês, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, chegou a ganhar um “lanche” da esposa do deputado José Medeiros (Pode-MT).

“Rutinha, esposa do Deputado José Medeiros, morrendo de dó de tanto ver as postagens da ministra comendo salgadinho frio, batata frita murcha, bolo já mordido, mandou preparar uma comida espetacular e deixar lá no avião. No cardápio o melhor peixe do mundo (tinha peixe cozido, moqueca, peixe frito, arroz, pirão, farofa de banana além de suco e refrigerante. Gente, vocês não imaginam a alegria do time”, escreveu a ministra, em sua rede social.

Em outra ocasião, Damares disse que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, “quebra todos os protocolos” nos voos oficiais. “Estes dias ela até serviu à mesa dos nossos queridos oficiais e praças e ela agora anda falando que vai levar marmitas do Palácio para comer junto com os oficiais e praças em todos as viagens”, relatou Damares.