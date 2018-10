Ministro determina bloqueio de acesso a site que usava nome de Bolsonaro para arrecadar recursos

BRASÍLIA – O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o bloqueio de acesso a um site hospedado no exterior que usava o nome do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, para arrecadar recursos de forma ilícita. O ministro também proibiu o Banco Votorantim de emitir boletos bancários em favor do administrador do site.

A determinação do ministro atende a um pedido da coligação de Bolsonaro, que acionou o TSE para denunciar a criação de um site “de forma totalmente fraudulenta” que tinha o intuito de “enganar” simpatizantes do capitão reformado.

De acordo com a campanha de Bolsonaro, o domínio do site (www.maisquevoto.com/jairbolsonaro/) encontra-se fora do Brasil e usava um layout muito semelhante à página oficial da campanha do candidato do PSL, contando inclusive com a fala do presidenciável em um vídeo.

Para a defesa de Bolsonaro, é indubitável o prejuízo financeiro à campanha de Bolsonaro, “considerando a possibilidade de seus apoiadores políticos estarem sendo ludibriados a doar recursos para a campanha sem que esses recursos, de fato, cheguem ao destino que motivou as doações”.

“Desse modo, constatada, ao menos em juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado, diante da informação de que o endereço eletrônico utilizado para arrecadação de recursos para campanha eleitoral do representante Jair Bolsonaro não tem sua autorização para realizar tal pleito, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br bloqueie as requisições de acesso ao site www.maisquevoto.com/jairbolsonaro/ no Brasil e, se possível, retire do ar o referido domínio, no prazo de 48h”, determinou Banhos, em decisão assinada na última terça-feira (2).

O site correto pra doar para a campanha de Bolsonaro é www.maisquevoto.com.br/jairbolsonaro