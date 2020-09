Ministro Benedito Gonçalves, do STJ, testa positivo para covid-19

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves testou positivo para o novo coronavírus, segundo apurou o Estadão com pessoas próximas ao magistrado. A informação também foi confirmada pela assessoria da Corte.

Segundo o STJ, o ministro está bem e vai continuar despachando e cumprindo o isolamento em casa. Gonçalves foi o autor da decisão que afastou Wilson Witzel do governo do Rio por um período de 180 dias. A determinação do ministro acabou confirmada pela Corte Especial do STJ pelo placar elástico de 14 a 1.

Gonçalves é a oitava autoridade presente na posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser diagnosticada com covid-19. O evento foi realizado na sede do tribunal, em Brasília, no último dia 10.

Estiveram na solenidade e testaram positivo para a covid-19:

Luiz Fux, presidente do STF

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara

Luis Felipe Salomão, ministro do STJ

Antonio Saldanha Palheiro, ministro do STJ

Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Augusto Aras, procurador-geral da República

Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo

Benedito Gonçalves, ministro do STJ

Em nota divulgada na quinta-feira, 17, quando seis convidados já haviam sido diagnosticados com o novo coronavírus, o STF afirmou que passou a contactar os demais presentes sobre a importância de buscarem o serviço médico caso tenham algum sintoma.

“O Supremo Tribunal Federal, por meio do setor de Cerimonial, está em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF. A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS) do Tribunal também está atenta e à disposição dos servidores para orientá-los sobre eventual realização de testes e procedimentos a serem adotados em casos positivos”, diz a nota.