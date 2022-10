Ministra vê ‘grave veiculação de informação falsa’ e derruba posts que ligavam Lula a ‘fim de cristianismo’

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, viu ‘grave veiculação de informação falsa’, com ‘montagem fraudulenta’ de postagem nunca feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e determinou a imediata remoção de 17 publicações que alegavam que o petista ‘iria acabar com o cristianismo’.

Os posts foram feitos no Facebook e no Tiktok, que tem 24 horas não só para remover os conteúdos, mas também fornecer os dados de acesso e registro das contas que realizaram as publicações, a fim de identificar os responsáveis.

A ministra do TSE ainda fixou multa de R$ 10 mil em caso de reiteração de postagens com conteúdo idêntico ao questionado na representação.

“Os representados, ao que tudo indica, estão compartilhando um tuíte montado, fraudulento, jamais postado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em claríssima e gravíssima situação configuradora desinformação, a impor imediata atuação corretiva desta Justiça Eleitoral”, registrou o despacho assinado na noite desta quarta-feira, 12.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO PDF

Ao analisar o caso, Maria Claudia Bucchianeri destacou que o teor das publicações questionadas pela Coligação Brasil da Esperança foi analisado por uma série de agências de checagem – inclusive o Estadão Verifica, que classificou o conteúdo como falso. Os posts trariam afirmação ‘jamais feita por Lula, no sentido de que ganharia as eleições ‘com a ajuda do pai Xangô’ e que supostamente, iria acabar com o ‘cristianismo’’.

A decisão será submetida para análise do Plenário do TSE. Na pauta da sessão do colegiado marcada para a manhã desta quinta-feira, 13, há representações impetradas tanto pela Coligação Pelo Bem do Brasil, que patrocina a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição, como pela Coligação Brasil da Esperança, que tem Lula como candidato ao Planalto.