Ministra do TSE nega pedido da campanha de Lula para excluir postagens de Bolsonaro que associam petista ao PCC

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou um pedido da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para obrigar o presidente Jair Bolsonaro (PL) a excluir publicações no Twitter que associam o petista ao PCC.

Bolsonaro usou o trecho de uma reportagem sobre uma interceptação telefônica da Polícia Federal na Operação Cravada. No grampo, um traficante da facção criminosa diz que tinha “diálogo” com o PT.

– É o grupo praticante de atividades ilícitas coordenadas denominado pela décima sexta e terceira letra do alfabeto com saudades do grupo do animal invertebrado cefalópode pertencente ao filo dos moluscos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 19, 2022

A ministra disse que, mesmo sem saber se a conversa é verdadeira ou não, o conteúdo não foi “gravemente descontextualizado, manipulado ou editado”. Ela também afirmou que o grampo da PF estampou manchetes de “matérias que ainda estão no ar” e nunca foram desmentidas. Com base nesse entendimento, descartou enquadrar as postagens como fake news.

“Sem exercer qualquer juízo de valor sobre o conteúdo da conversa interceptada, se verdadeira ou não, o fato é o de que a interceptação telefônica trazida na matéria jornalística compartilhada e comentada pelo representado [Bolsonaro] é real, ocorreu no contexto de determinada operação coordenada pela Polícia Federal, de sorte que a gravação respectiva é autêntica, o que não implica, volto a dizer, qualquer análise de mérito sobre a procedência, ou não, daquilo o quanto dito pelas pessoas cujas conversas estavam sendo monitoradas”, diz um trecho da decisão.

O PT argumentava que as postagens de Bolsonaro fazem parte de uma estratégia de campanha “maliciosamente construída”. Para a ministra, embora “crítica e ácida”, a narrativa deve ser “neutralizada” no “contexto da própria política”.

Uma coisa é atribuir, falsamente, a uma pessoa, a participação em crime concreto já desvendado por decisão transitada em julgado. Outra coisa bem distinta é compartilhar uma matéria jornalística, cujo conteúdo é reproduzido por toda grande imprensa, contendo interceptações telefônicas reais, para, a partir, daí, construir determinada narrativa política, que, embora crítica e ácida, deve ser neutralizada, segundo entendo, no contexto da própria política”, destacou a ministra.