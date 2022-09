Ministra do TSE rejeita analisar pedido de Carlos Bolsonaro para exclusão de posts sobre Lula e o preço da gasolina

A ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral, negou analisar um pedido do vereador do Rio Carlos Bolsonaro, filho ’03’ do presidente Jair Bolsonaro, para derrubar uma série de publicações que, segundo ele, continham ‘desinformação e propaganda eleitoral negativa’ sobre seu pai.

O vereador acionou a corte eleitoral alegando que as postagens ‘veicularam informações falsas acerca dos motivos que levaram à redução do preço da gasolina’. As imagens traziam a frase: “Lula subiu, gasolina caiu”, em referência ao desempenho do petista das pesquisas eleitorais.

Para Carlos Bolsonaro, as publicações ‘distorciam a percepção do eleitor quanto a imagem do governo Bolsonaro e enaltecendo o candidato Lula, com mensagens que vinculam a redução do valor à sua liderança nas pesquisas’.

Bucchianeri não analisou o pedido de Carlos Bolsonaro. A ministra assinalou que, conforme a jurisprudência do TSE, mandatários políticos não possuem legitimidade para ajuizar, junto à Corte, representação por propaganda eleitoral atinente às eleições presidenciais.

“Tem-se como pacificada nesta Corte Superior a orientação segundo a qual apenas diretório nacional de partido político, coligação, candidato e o Ministério Público Eleitoral (MPE) podem ajuizar representação por propaganda eleitoral irregular nas eleições presidenciais”, ressaltou.