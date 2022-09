Ministério Público do Rio defende que investigação sobre compra da Triunfo pela Braskem volte para Justiça Federal

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) defendeu que o inquérito sobre a compra da petroquímica Triunfo pela Braskem volte para a Justiça Federal. A investigação apura se a venda foi direcionada para o grupo Odebrecht como contrapartida pelo financiamento de campanhas petistas.

Documento Leia toda a manifestação do MP PDF

O caso foi transferido para a Justiça do Rio depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) restringiu a atribuição da falecida Lava Jato para investigar suspeitas de corrupção na Petrobrás. Os ministros decidiram que o fato da operação ter começado no Paraná não justificava a quantidade de apurações a cargo da força-tarefa. O STF elegeu o limite territorial como critério para definir a competência de investigação.

A partir da decisão do STF, a investigação sobre a venda da Triunfo foi parar, primeiro, na 8.ª Vara Federal Criminal do Rio. O raciocínio por trás da transferência foi o de que a petroquímica faz parte da estrutura da Petrobrás, que tem sede na capital fluminense, e portanto sua venda deveria ser investigada no Rio de Janeiro.

Ao receber o caso, a Justiça Federal entendeu que ela própria não tem competência para processar e julgar o inquérito. A decisão atendeu a um pedido da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, que argumentou que não ficou provado que a venda gerou prejuízo aos cofres da União.

Com a decisão, o inquérito foi enviado agora para a 20.ª Vara Criminal do Rio, que pediu manifestação do Ministério Público do Estado sobre a investigação. O promotor de Justiça Alexandre Murilo Graça defende a volta da apuração para a Justiça Federal.

“Tendo em vista que os crimes ora investigados são parte (R$ 132,68 milhões) dos enormes prejuízos à Petrobrás, capazes de repercutir na exploração dos recursos minerais da União e na ordem econômica nacional, entende este Ministério Público, com isso, estar caracterizado o interesse da União”, escreveu em manifestação enviada nesta segunda-feira, 19, à Justiça do Rio.

O inquérito foi aberto depois que o empresário do setor de petróleo Caio Gorentzvaig denunciou que a Petroquisa, subsidiária da Petrobrás, teria se recusado a vender o controle acionário da Triunfo por R$ 355 milhões em 2009. A estatal disse que o empresário perdeu o prazo para concluir a transação. A petroquímica foi vendida seis meses depois para Braskem, controlada pela Odebrecht, por R$ 117 milhões.

Os advogados da Braskem contestam a versão de que houve subvalorização da Triunfo e negam irregularidades na compra. “Com base em avaliações societárias e econômico-financeiras juntadas ao processo, a Braskem não identificou nenhuma irregularidade”, diz uma das notas divulgadas pela empresa ao longo da investigação.

Em sua delação premiada, o empresário Emílio Odebrecht disse que o fortalecimento da iniciativa privada no ramo petroquímico foi um compromisso de campanha assumido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes mesmo de ter sido eleito para o primeiro mandato.

A Polícia Federal (PF) afirma que não encontrou elementos para a responsabilização penal dos servidores e empresários envolvidos na transação. O entendimento foi o de que a “subavaliação” dos ativos públicos “não encontra correspondência em nenhum tipo penal previsto em nosso ordenamento”. “Por sua vez, outros atos de corrupção que, em tese, poderiam ter motivado a avaliação ter sido realizada de modo dolosamente fraudulenta, não foram encontrados e provados”, diz um trecho do relatório da PF.

A extinta força-tarefa da Lava Jato no Paraná pediu mais tempo para aprofundar a investigação, mas o caso foi transferido antes que os procuradores pudessem concluir as medidas complementares.