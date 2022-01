Ministério Público recomenda exigência de comprovante de vacinação para volta às aulas presenciais em João Pessoa

O Ministério Público da Paraíba, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho expediram recomendação à Prefeitura de João Pessoa e à Secretaria de Educação do Estado para que seja exigido o comprovante vacinal contra a covid-19 de crianças e adolescentes matriculados nas escolas públicas e privadas da rede municipal e estadual, ‘diante da disponibilidade de doses e desde que não haja contraindicação médica em laudo devidamente fundamentado’. O documento recomenda que a falta da vacina implique na impossibilidade de participação presencial do aluno nas atividades escolares, ‘devendo ser assegurado o acesso ao ensino remoto’ par aqueles que não foram imunizados.

A recomendação é fundamentada na decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que oficiou o Ministério Público em todo País, para que as Promotorias adotassem as medidas necessárias para cumprir os dispositivos da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de menores contra covid-19.

As Procuradorias e a Promotoria frisam que o ECA é ‘claro’ quanto à obrigatoriedade da vacinação de crianças e adolescentes nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, ‘sendo um direito dos menores e um dever dos pais, inerente ao poder familiar’. O MP alerta que há ‘consequências legais para quem negligencia as recomendações de imunização das crianças’.

Na recomendação, a sanção mencionada é a disposta no artigo 249 do ECA, que prevê pena de multa de três a vinte salários em casos de descumprimento, doloso ou culposo, dos ‘deveres inerentes ao pátrio poder poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar’.

“A ideia é fazê-los (pais e/ou responsáveis ) entender que o atual cenário não depende apenas da análise da questão de liberdade individual (entre pais e filhos), mas também, e sobretudo, do equilíbrio entre direito coletivo e individual, na perspectiva de saúde pública”, frisou o Ministério Público da Paraíba em nota.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA RECOMENDAÇÃO PDF

A recomendação conjunta foi expedida nesta terça-feira, 25, e destaca que em nenhuma hipótese o estudante será privado do acesso à educação pública ou privada. A ideia é a de que as medidas recomendadas seriam iniciadas em João Pessoa e expandidas aos demais municípios do Estado, diz o Ministério Público estadual.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o secretário de Educação do Estado, Cláudio Benedito Silva Furtado, têm cinco dias responder as recomendações. Caso a orientação não seja atendida, o MP diz que ‘poderão ser adotadas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis’.

O texto também recomenda que seja exigido o passaporte da vacina também a todos os trabalhadores em educação, indicando que o colaborador que não estiver vacinado sofrer as sanções previstas no Direito do Trabalho – advertência, suspensão e demissão por justa causa – e o servidor público está sujeito à instauração de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar. Nesse contexto, há também a ressalva de casos de impossibilidade de vacinação por contraindicação médica em laudo devidamente fundamentado ou a compatibilidade com o trabalho remoto.

Além da exigência do passaporte da vacina, o Ministério Público também recomendou que o prefeito de João Pessoa capital adote ‘providências’ para que sejam feitas campanhas educativas para vacinação infantil contra a covid-19. Além disso, as Procuradorias e a Promotoria solicitaram a criação de pontos itinerantes para vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade em maior situação de vulnerabilidade.

Outras medidas requeridas pelo MP incluem a busca ativa de meninos e meninas que ainda não foram imunizados através de ações integradas da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com participação inclusive dos CREAS, dos CRAS e dos Conselhos Tutelares.