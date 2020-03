Ministério Público junto ao TCU cobra explicações sobre ‘O Brasil não pode parar’ de Bolsonaro

LEIA TAMBÉM > Governo Doria recolhe 500 mil máscaras de empresa para usar em hospitais

O subprocurador-geral do do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, cobrou do secretário Especial da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, informações sobre a contratação da empresa iComunicações para produzir a campanha publicitária denominada ‘O Brasil não pode parar‘. Trata-se de peça publicitária contratada pelo governo Bolsonaro para defender a flexibilização do isolamento social.

Na noite desta sexta, 27, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que obrigue Bolsonaro a suspender e desmentir a campanha. Um grupo de 18 subprocuradores-gerais da República também pressiona o PGR, Augusto Aras, para que mova ação contra a campanha e contra medida do governo que liberou igrejas e lotéricas da quarentena do coronavírus – sobre esta última, o MPF obteve liminar que a suspendeu.

Em publicação na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira, 26, o governo federal publicou a contratação por R$ 4,9 milhões uma agência de publicidade sem licitação. A justificativa é “disseminar informações de interesse público à sociedade, por meio de desenvolvimento de ações de comunicação”. A empresa contratada é a iComunicação Integrada.

Questionada, a Secretaria de Comunicação não informou se a campanha já foi elaborada por esta empresa e se haverá outras. Nesta sexta-feira, um grupo de parlamentares disse que vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a campanha.

Documento OFÍCIO PDF

Em ofício, o subprocurador-geral requer, ‘em razão da discussão sobre a legalidade ou não da contratação, sem licitação, da mencionada agência’, que a pasta encaminhe ao seu gabinete ‘no prazo de 5 (cinco) dias, cópia dos estudos, pareceres e despachos porventura emitidos que sustentem a contratação, sem licitação, da iComunicações para produzir a campanha publicitária denominada “O Brasil não pode parar”.

O subprocurador ressalta, no documento, ‘que com a Constituição Federal, licitar é a regra, ressalvados somente os casos especificados na legislação’.

A iniciativa é parte da estratégia montada pelo Palácio do Planalto para divulgar ações de combate ao novo coronavírus, ao lado de medidas que o presidente Jair Bolsonaro considera necessárias para a retomada econômica. Também há previsão de vídeos institucionais.