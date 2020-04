Ministério Público de São Paulo elege hoje procurador-geral de Justiça

Os procuradores de Justiça Antonio Carlos da Ponte e Mario Luiz Sarrubbo disputam neste sábado, 4, o cargo de procurador-geral de Justiça de São Paulo. Votam na eleição 1.700 promotores e 300 procuradores, e a escolha do candidato é feita de maneira remota, pelo celular ou pelo computador. O modelo remoto, já adotado em pleitos anteriores, não tem relação com a pandemia do novo coronavírus.

Caberá ao governador João Doria escolher o mandatário do Ministério Público paulista, independentemente da colocação dos candidatos.

Professor da Faculdade de Direito da PUC-SP e integrante do MP de São Paulo desde junho de 1988, Antonio Carlos da Ponte, de 55 anos, critica o que considera “falta de liderança” na instituição e defende a participação também de promotores na disputa ao topo do MP.

Para lidar com a atual crise na Saúde, Antonio da Ponte, candidato da oposição, propõe a criação de uma “força-tarefa multidisciplinar” e a instalação de um gabinete de crise para discutir medidas de combate à covid-19 e ações “conjugadas e integradas” contra a doença. Prega, ainda, um Ministério Público proativo e resolutivo no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Candidato da situação, com apoio do procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, Sarrubbo, de 57 anos e na carreira desde novembro de 1989, avalia que a Procuradoria-Geral de Justiça “precisa fomentar a implementação de políticas institucionais que tornem a atuação do Ministério Público de São Paulo mais estratégica”.

Em meio ao avanço do coronavírus, Sarrubbo diz que a população espera do MP de São Paulo uma “atuação resolutiva”, que garanta o acesso da sociedade a tratamento e políticas públicas de prevenção à covid-19. Neste momento, afirma, a Saúde é “prioridade absoluta”.