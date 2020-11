Ministério da Justiça reúne experiências internacionais para discutir descapitalização do tráfico de drogas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP) e da Assessoria Internacional, realiza nesta quarta-feira, 18, webinário ‘União Europeia-Brasil: Melhores práticas na gestão de bens apreendidos’, que terá a presença do ministro André Mendonça e o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez.

O evento discutirá ações implantadas para a descapitalização do tráfico de drogas e contará com representantes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e demais autoridades da Itália, Espanha, Holanda e Colômbia. O webinário será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no YouTube, das 9h às 12h40.

O Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Beggiora, apresentará o novo paradigma na gestão de ativos oriundos do crime organizado no Brasil, tal como a parceria com Conselho Federal de Administração (CFA) para a gestão de empresas confiscadas por lavagem de dinheiro.

“Apesar das diferenças culturais entre os países, o diálogo e o compartilhamento de experiências bem-sucedidas com especialistas de cada país é uma forma de aprimorarmos a gestão de ativos no Brasil. As boas práticas implementadas no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública serão apresentadas e podem servir de modelo a outros países, principalmente no que se refere à expressiva arrecadação de recursos provenientes da alienação de ativos apreendidos do crime organizado”, afirma Beggiora.

Além das práticas bem-sucedidas internacionalmente, que podem ser disseminadas de acordo com as peculiaridades de cada país, o Brasil trará os desafios ainda enfrentados dentro do contexto nacional.

“O evento é uma oportunidade para pensarmos em novas estratégias para obtermos cada vez mais avanços na gestão de ativos, para estarmos à frente na descapitalização do narcotráfico e, com a expertise obtida, gerar cada vez mais receitas para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), devolvendo à população o recurso arrecadado por meio de políticas de segurança pública e combate às drogas”, esclarece Beggiora.

No 1º Painel, com início previsto para as 9h40, será apresentado o cenário atual da gestão de ativos apreendidos, passando pela estrutura, atores envolvidos, sistema de comunicação, controles e medidas legais. O 2° Painel será constituído de uma mesa de debates entre os países participantes.

Ao final, a diretora do Escritório de Ligação e Parceria do UNODC no Brasil, Elena Abbati, o coordenador do Componente de Cooperação entre Sistemas de Justiça do Programa de Assistência contra o Crime Organizado Transnacional (El pacto), Antonio Romavaldés, e a responsável pela Cooperação Internacional na “Sociedad de Activos Especiales” da Colombia, Laura Victorial Corral Bautista, farão um panorama das organizações internacionais na gestão do patrimônio apreendido de criminosos.