Ministério da Justiça põe a leilão carros, motos, caminhões e até chácara do tráfico

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública promove na próxima quarta-feira, 30, nove leilões simultâneos com mais de 90 itens apreendidos do tráfico.

Nos pregões virtuais, estarão disponíveis para arremate carros, motocicletas, caminhões, sucatas e uma chácara no município de General Salgado, no interior de São Paulo. Os lances começam em 50% do valor de mercado, alguns em R$ 100. e os arrematantes ficam isentos de eventuais encargos anteriores à aquisição do bem.

Todo o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas, que financia políticas de prevenção e de combate a entorpecentes no País. Do total recolhido, até 40% é destinado ao reaparelhamento das polícias que atuam nas apreensões.

A expectativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública é realizar, até dezembro, mais de 100 leilões. Até aqui, já foram 67, segundo informou a pasta.

Interessados devem se cadastrar nos sites dos leiloeiros. Veja a lista por Estado:

Acre – https://www.saleiloes.com.br

Bahia – https://www.mpleiloes.com.br

Ceará – https://www.celsocunhaleiloes.com.br

Espírito Santo – https://www.hdleiloes.com.br

Mato Grosso do Sul – http://leiloesjudiciais.com.br/externo

Mato Grosso – https://maisativojudicial.superbid.ne

Piauí – https://www.vipleiloes.com.br/leilao

Roraima -https://www.wrleiloes.com.br

São Paulo – https://www.gilsoninumaruleiloes.com e http://www.conceitoleiloes.com.br