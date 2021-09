Minirreforma é nova tentativa de alteração da legislação trabalhista sem estudo apropriado

A Câmara dos Deputados aprovou em 12 de agosto a Medida Provisória nº 1045/21 alterando, significativamente, diversos pontos da legislação trabalhista atualmente vigente. Muitas destas medidas já estavam previstas na MP 905/19 que instituía o Contrato Verde e Amarelo, a qual foi revogada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, por recomendação do Senado Federal, já que à época o Congresso Nacional não conseguiria aprová-la dentro do prazo constitucional de 180 dias. Agora, porém, o texto já está aprovado e segue para discussão no Senado.

O relator da proposta incluiu no texto a criação de dois programas não previstos na atual legislação trabalhista: o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva – Requip e o Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego – Priore, sob a justificativa de fortalecer a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho.

No Requip o beneficiário não receberá salário, mas sim um Bônus de Inclusão Produtiva (BIP) pago pelo governo, além de uma Bolsa de Incentivo à Qualificação (BIQ), pago pela empresa contratante. No Priore os trabalhadores também receberão o bônus pago pelo governo e o complemento pago pela empresa para complementar o alcance do valor de um salário mínimo. Nesse modelo de contratação com carteira assinada, a alíquota do FGTS é reduzida de 8% para 2%.

A MP 1045/21 também altera regras relativas à autuação fiscal, passando a exigir dupla visita da fiscalização, a primeira para fins de orientação sobre eventuais irregularidades, e a segunda para aplicação de multas caso a infração não seja sanada.

Esta alteração está em perfeita consonância à finalidade das fiscalizações trabalhistas, como reduzir e mitigar as irregularidades com a devida concessão de oportunidade aos empregadores corrigirem e sanarem eventuais infrações.

A Medida Provisória também autoriza a celebração do termo de compromisso entre a empresa e o auditor-fiscal, o que é excelente para forçar a regularização da empresa às regras trabalhistas sem a necessidade de autuação.

A MP prioriza a necessidade de educar antes de punir, o que realmente poderá reduzir a significativa quantidade média de 80 mil autuações por ano sem possibilidade prévia de adequação de eventuais irregularidades pelos empregadores.

Também merecem destaque a redução do valor da renda máxima para concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a impossibilidade dos juízes alterarem os termos dos Acordos Extrajudiciais, ficando limitados apenas a homologarem ou não os termos do acordo.

Se por um lado o objetivo da MP é incentivar a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, por outro, cria novos modelos de contratação com menos direitos assegurados. O relatório da MP já contém mais de 400 emendas, sendo inquestionável que diversas regras propostas configuram retrocesso judicial em matéria de direitos trabalhistas, com chances reais de serem consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, vale lembrar que o governo deveria priorizar o estímulo da economia bastando observar que decorridos quatro anos da entrada em vigor da reforma trabalhista de 2017, que também tinha como objetivo principal estimular o emprego, houve significativo aumento de desempregados e de trabalhadores em empregos informais. E assim como ocorreu daquela vez vivenciamos uma nova tentativa de alteração permanente da legislação trabalhista sem a devida discussão ou debate sobre o tema.

*Fernando Zarif, especialista em relações de trabalho e sócio do Zarif e Nonaka Advogados