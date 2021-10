Mineração, desenvolvimento e sustentabilidade: uma associação compatível e real

Associar os termos mineração, desenvolvimento e sustentabilidade não se trata de um mero desafio, mas sim de se admitir a constatação de que guardam estreita pertinência entre si.

Nem sempre foi assim. Em um passado recente tais situações, não raro, encontravam-se em um ambiente de pleno confronto e incompatibilidades. Atualmente, há ainda muito para se evoluir naquela conjugação de interesses e compromissos, mas não se pode desprezar o quanto já se conseguiu avançar, no Brasil e no mundo.

O reconhecimento de ser o Brasil uma potência mineral nada mais revela do que um registro de mera observação pleonástica. É dizer muito pouco em relação ao tanto que esse setor pode contribuir para o país e o mundo. No nosso caso específico, temos extraordinário potencial para transformar nosso privilegiado patrimônio mineral em riqueza, em benefício de todos.

Nosso país utiliza apenas 0,6% de seu território na extração de cerca de 85 minerais, e isso gerando um PIB da ordem de 2,4%, além de um elevado saldo positivo na balança comercial. O Brasil, portanto, tem um excelente espaço para crescer muito na mineração. Não um crescimento a qualquer custo mas com responsabilidade, em uma agenda de políticas públicas e de compromissos empresariais afinados com as melhores práticas sócio-econômica-ambientais.

A sociedade contemporânea já fez a opção pelo estilo de vida que quer. E é um estilo com elevada utilização de recursos tecnológicos, a permitirem os novos avanços e conquistas, dentre outros, na comunicação, mobilidade, geração de energia, trabalho, entretenimento, ensino e medicina, tudo para promover melhores condições de bem-estar e com amplo alcance e diversidade de seu aproveitamento.

Mas somente com o aproveitamento dos recursos minerais e com uma atividade minerária devidamente desenvolvida é que essa realidade dos grandes e surpreendentes avanços tecnológicos se torna possível. Negar a capacidade e o protagonismo da mineração nesse cenário de conquistas tecnológicas é negar a própria capacidade atual do estágio de desenvolvimento que a humanidade alcançou em décadas recentes e que ainda ambiciona conquistar.

O conhecimento técnico-profissional atualmente disponível, juntamente com os recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados, tem tornado uma realidade alcançar resultados muito eficientes na pesquisa geológica, nos métodos de extração, aproveitamento e transformação mineral, bem como no monitoramento e controle daquelas atividades. O que é capaz de inserir a mineração dentre as atividades produtivas absolutamente compatíveis com as exigências atuais de segurança na preservação do meio-ambiente e do desenvolvimento econômico e social.

Aliás, em tempos de tanta degradação ambiental já instalada em decorrência das atividades econômicas do passado, será com a atividade minerária que a humanidade terá condições de dispor de insumos e matérias primas para o desenvolvimento de máquinas, equipamentos, materiais e produtos que viabilizarão, hoje, se reverter e transformar o quadro de destruição do passado. Exemplo evidenciado da alternativa de reversão desse quadro de destruição da natureza tem sido o compromisso mundial da transição energética, da redução das emissões de carbono, da energia verde, e que somente com os bens minerais – como o cobre, níquel, alumínio, ouro, lítio, vanádio, nióbio, minério de ferro, elementos de terras raras – é que se pode admitir uma compreensão realista dessa mudança tão necessária em tempos atuais.

Cogitar-se nessa necessária transformação de apelo mundial sem se considerar o protagonismo da mineração é deixar-se conduzir e contaminar por um discurso apenas irreal e metafórico, além de contraditório e de hipocrisia no enfrentamento dessa desafiadora temática atual da transformação que a humanidade demanda.

E para se ter uma real dimensão da compatibilidade da mineração com os atuais apelos de sustentabilidade, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), somente o tema 16 não guarda proximidade com a atividade da mineração.

Poucos sabem, mas a intensidade de compromissos compensatórios e de elevada qualidade que a mineração promove junto aos municípios e comunidades em que está instalada, dificilmente será encontrada em outras atividades econômicas. São ações nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico, transportes, cultura e lazer. Não raro, atendendo a demandas locais que contam apenas com a mineração para a satisfação dessas necessidades ao bem-estar e desenvolvimento. E não se está aqui associando tais ações como provenientes dos tributos e geração de riqueza local que a mineração promove. O que se está destacando são ações específicas e direcionadas, com aplicação de recursos próprios e diretos das empresas para aquelas ações.

A mineração, pelo mundo, não é feita pelo país que quer, mas apenas pelos países que podem. E o Brasil tem o privilégio de integrar um seleto grupo daqueles que podem fazer mineração, e, hoje, fazê-la com consciência sócio-econômica-ambiental. Fazer uma mineração que não tenha seu desenvolvimento apenas focado e esgotado em si mesma, mas que tenha o seu desenvolvimento para desenvolver socioeconomicamente o país e para contribuir e permitir o desenvolvimento do bem-estar mundial.

*Alexandre Vidigal de Oliveira, juiz federal aposentado, advogado, doutor em Direito e ex-secretário Nacional de Mineração