Mineração 4.0: descubra o futuro do setor no qual o Brasil é referência

A união entre a mineração e a indústria 4.0 foi essencial para o aumento da produtividade e da competitividade do setor que é um dos carros-chefes da economia brasileira. Esse novo modelo de mineração, com foco no uso de tecnologias disruptivas, tem transformado o processo operacional e tornado o trabalho até mais seguro para todos os profissionais envolvidos.

A mineração 4.0 implica em uma completa revolução tecnológica no setor responsável pela extração e beneficiamento mineral. Entre as inovações proporcionadas, estão o uso de caminhões e escavadeiras autônomas, além da implementação de sistemas de business intelligence. Agora ficou bem mais fácil identificar quais são as melhores áreas para a extração de minério e efetuar uma britagem da mais alta qualidade, por exemplo.

O investimento em B.I ainda facilita o uso de sistemas de gestão de alta performance e inteligência para a coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados, o que é ideal para tomadas de decisões mais assertivas dentro das mineradoras. Assim, é possível aumentar a segurança na produção, reduzir custos e aumentar a produtividade, sem impactar o meio ambiente.

Por fim, a mineração 4.0 transformou não só a dinâmica de trabalho e as soluções empregadas, como também impulsionou a criação de novas profissões para atender novas demandas.

*Jerri Alves, superintendente do Grupo MBL