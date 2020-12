Miguel, Arthur, Heitor, Helena e Alice: os nomes mais escolhidos pelos pais em 2020, ano da pandemia

Miguel, Arthur, Heitor, Helena e Alice foram os nomes mais escolhidos pelos brasileiros para registro de nascimento de seus filhos em 2020. As informações constam em levantamento que reuniu dados dos 7.660 Cartórios de Registro Civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, colhendo registros não só do ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, mas também da última década.

No ranking que considera os dados referentes aos últimos 10 anos, Miguel e Arthur foram os nomes mais escolhidos com 321.644 e 287.886 registros, respectivamente. Já Maria Eduarda foi o nome feminino mais escolhido pelos pais no mesmo período.

Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que administra a Central Nacional de Informações do Registro Civil, o ranking geral da última década mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em duas ocasiões, no quinto lugar, com Maria Eduarda, 214.250, e no oitavo, com Pedro Henrique, 154.232.

Em contrapartida, ainda de acordo com a segundo a Arpen, em 2018, os nomes compostos ocupavam cinco colocações do ranking nacional, tendência que se manteve em 2019, quando apareciam nas sete primeiras posições da lista de mais escolhidos.

“O ranking dos 10 mais entre os nomes masculinos representa esta mudança de gosto dos pais brasileiros, com a presença de nomes como Theo (18.674), Davi (18.623) e Gael (16.667), que não integraram a lista nos anos anteriores, ocupando o lugar de nomes que se consolidaram ao longo da década, como Enzo Gabriel, agora fora dos 10 mais escolhidos, e João Miguel, apenas o 10º colocado em 2020. Já entre os nomes femininos, a liderança neste ano é de Helena, com 22.166 registros, sendo o primeiro nome simples a ocupar essa posição desde 2017, ultrapassando Maria Eduarda, que liderava em 2018 e 2019, e agora aparece na nona posição no ranking, com 9.856”.

A associação indica ainda que preferências regionais de nomes em 2020 ano seguem, em sua maioria, o ranking nacional. “Porém, repetindo o resultado de 2019, os nomes compostos aparecem com destaque na região Nordeste, em especial João Miguel, que foi o mais escolhido em cinco estados nordestinos. As demais regiões do País mantiveram o padrão apresentado em âmbito nacional, com a preferência pelo nome líder do ranking, Miguel. Já oito estados colocaram o nome Arthur em primeiro lugar, enquanto Alagoas e Espírito Santo foram as únicas unidades federativas que tiveram um nome feminino na liderança, com Maria Cecilia e Helena, respectivamente”, aponta a entidade.

Ranking nacional de nomes mais registrados em 2020

10 nomes mais frequentes

Miguel – 27.371

Arthur – 26.459

Heitor – 23.322

Helena – 22.166

Alice – 20.118

Theo – 18.674

Davi – 18.623

Laura – 17.572

Gabriel – 17.096

Gael – 16.667

10 nomes masculinos mais frequentes

Miguel – 27.371

Arthur – 26.459

Heitor – 23.322

Theo – 18.674

Davi – 18.623

Gabriel – 17.096

Gael – 16.667

Bernardo – 16.558

Samuel – 14.069

João Miguel – 12.746

10 nomes femininos mais frequentes

Helena – 22.166

Alice – 20.118

Laura – 17.572

Valentina – 12.653

Heloisa – 12.077

Maria Clara – 10.121

Sophia – 10.044

Maria Julia – 10.023

Maria Eduarda – 9.856

Lorena – 9.414

Ranking nacional de nomes mais registrados na década

10 nomes mais frequentes

Miguel – 321.644

Arthur – 287.886

Davi – 248.066

Gabriel – 223.899

Maria Eduarda – 214.250

Alice – 193.788

Heitor – 154.237

Pedro Henrique – 154.232

Laura – 153.557

Sophia – 147.579

10 nomes masculinos mais frequentes

Miguel – 321.644

Arthur – 287.886

Davi – 248.066

Gabriel – 223.899

Heitor – 154.237

Pedro Henrique – 154.232

Bernardo – 143.046

Samuel – 140.695

Lucas – 140.683

Guilherme – 131.634

10 nomes femininos mais frequentes