Mergulhadores do COE acham 52 quilos de cocaína em casco de navio no porto de Santos

Pela segunda vez em uma semana, mergulhadores do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo descobriram cocaína oculta no casco de um navio ancorado no porto de Santos, litoral paulista. Em operação integrada da Polícia Federal e da Receita, com apoio da Capitânia dos Portos e da Guarda Portuária de Santos, os homens do COE recolheram neste domingo, 21, quatro bolsas com tabletes da droga, totalizando 52,17 quilos do entorpecente.

Na terça-feira, 16, os mergulhadores já haviam localizado 64 tabletes de cocaína no casco de um navio que estava ancorado próximo ao porto de Santos, totalizando 95,83 quilos do entorpecente. Ele carregava granel sólido e tinha como destino a Itália.

Já o navio averiguado pelos investigadores neste domingo, 21, estava na barra do Porto de Santos. Ele aguardava um carregamento, quando colocou-se sob suspeita objetos acondicionados no interior do caixa-mar do navio. Carregada com farelo de soja, a embarcação tinha como destino o porto de Amsterdã, na Holanda.

A Polícia Federal foi comunicada das suspeitas e determinou a imediata atracação do navio, que foi escoltado pelos agentes. Os mergulhadores do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo foram acionados para averiguar o barco.

O mergulho confirmou a suspeita dos investigadores. Foram encontradas quatro bolsas contendo tabletes de substâncias com características semelhantes à cocaína. O entorpecente foi encaminhado à delegacia da PF em Santos.