Mergulhadores da Polícia descobrem quase 100 quilos de cocaína no casco de navio no porto de Santos; assista Força- tarefa do Comando de Operações Especiais da PM e agentes da PF e da Receita vasculharam embarcação carregada de granel sólido que tinha a Itália como destino, mas estava ancorada no litoral paulista após avarias sofridas durante tempestade em alto mar