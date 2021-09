Mercado de carbono no Brasil: é preciso avançar

Em agosto, o vice-presidente da República e atual chefe do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNML), general Hamilton Mourão, assumiu que o Brasil não iria cumprir a meta de redução do desmatamento na Amazônia em 10% dentro do período que ia de agosto de 2020 a julho deste ano. Mourão acredita que a faixa de redução deve ficar entre 4% e 5%, diminuição que classificou como “irrisória, mas como um caminho andado”.

Entre agosto de 2019 e julho de 2020, o desmatamento no bioma foi de 10,8 mil quilômetros quadrados (km²), área maior do que o território de Porto Rico. Ainda, representou um aumento de 7,13% em comparação com os 12 meses anteriores, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Esse agravamento de uma situação já terrível de desmatamento será um grande problema se o país quiser ter papel relevante na movimentação global de formação de mercados de carbono – um movimento iminente e sem volta.

Por sua extensão territorial e quantidade de florestas, o Brasil tem potencial para monetizar e entrar de vez no mercado, se considerarmos que o crédito de carbono também se comporta como commodity. Mas se a tendência atual continuar, devemos nos tornar retardatários: o país está hoje entre os 10 maiores emissores de CO2 na atmosfera. O maior responsável pela posição nesse ranking incômodo é o desmatamento – situação distinta dos Estados Unidos e China, as nações que mais emitem, mas por meio de indústrias.

Um Projeto de Lei (PL 528/2021) em análise na Câmara dos Deputados quer estabelecer o mercado brasileiro de carbono. Ocorre que as regras para seu funcionamento ainda não foram definidas, já que a proposta legislativa sequer determina quais setores vão participar do mercado. O texto afirma apenas que “reconhecerá e contabilizará os créditos de carbono e transações decorrentes que tenham sido emitidos por padrões de certificação que atendam os requisitos e regras dispostos por norma técnica emitida ou adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”.

De qualquer forma, o mercado de créditos de carbono é uma tendência global. Em julho, a China lançou o maior mercado de carbono do mundo, com mais de 2 mil empresas. Inicialmente, o mercado abrange apenas o setor de energia, que representa cerca de metade das emissões do país. Em breve, outros setores com índices elevados de emissões devem ser abrangidos. O funcionamento é simples: cada companhia vai contar com um limite anual de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) com base em seu histórico de emissões. Se emitir menos, a empresa pode vender seu crédito; se emitir mais, terá de adquirir créditos de outras empresas, que poderão ser negociados em bolsa. Maior investidor em novas energias no planeta, até 2060 a China quer chegar à neutralidade em carbono.

A União Europeia (EU) apresentou recentemente um plano ousado de “descarbonização” da economia, que envolve os setores elétrico, indústria, transportes e agricultura. O programa inclui ainda os Mecanismos de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em inglês), que, em síntese, vão taxar na fronteira produtos importados com emissão de carbono acima dos padrões europeus.

Empresas e investidores em todo o mundo buscam florestas em crescimento capazes de fixar carbono atmosférico e já procuram projetos de redução de emissão pelo desmatamento evitado (REDD). Nos EUA, por exemplo, a Apple anunciou a estruturação de um fundo de US$ 200 milhões para investir em projetos florestais capazes de remover carbono da atmosfera. Já o banco JP Morgan adquiriu a Campbell Global, uma das maiores empresas de investimento em florestas do mundo. O foco da instituição financeira não é apenas a produção madeireira, mas também o papel que o carbono fixado pelas florestas vai desempenhar nesse mercado.

Enquanto isso, o Brasil tem vários problemas a resolver, que travam o avanço do mercado de carbono no país – o maior deles é o desmatamento crescente e institucionalizado. Estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) publicado em julho na revista científica “Frontiers in Forest and Global Change” alerta que, entre 2003 e 2019, a invasão e o desmatamento em florestas públicas não destinadas no país emitiram 1,87 bilhão de toneladas de carbono, agravando o efeito estufa no planeta. A título de comparação, o levantamento mostra que unidades de conservação (UC) e terras indígenas (TI), 46% da área estudada, responderam juntas por 17% do total das emissões nesse mesmo intervalo. De acordo com o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa (SEEG), o desmatamento da Amazônia representa 44% da contribuição do Brasil para a piora climática.

Estar no mesmo ritmo da movimentação estabelecida pelos mercados globais de carbono é necessidade urgente. Potencial não falta ao Brasil, e isso o setor produtivo já entendeu, mas é preciso ir além. A regulação do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) poderá ser um passo importante para a formação do nosso mercado, mas, para isso, deve ser delineada de forma precisa para que haja um melhor aproveitamento do potencial dos créditos de carbono. Ocorre que uma nova legislação ainda não é suficiente: para frear o desmatamento galopante no Brasil, é necessário ampliar mecanismos de preservação e fiscalização das florestas. O exercício eficiente da fiscalização preventiva e corretiva e o reforço das estruturas ambientais no Poder Público são os outros pontos chave para mudança.

*Marcelo Schmid é engenheiro florestal, mestre em Economia e Política Florestal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e sócio-diretor do Grupo Index