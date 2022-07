Mendonça nega mais uma liminar contra PEC Kamikaze

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta terça-feira, 12, um pedido do deputado federal Alexis Fonteyne (Novo-SP) para determinar o reinício da tramitação, no Congresso Nacional, da Proposta de Emenda à Constituição que autoriza o governo a conceder uma série de benefícios em pleno período eleitoral, medida batizada como ‘PEC Kamikaze’. A votação da PEC está prevista para esta terça-feira, 12.

“A absoluta excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário no exercício de atividade típica de outro Poder, a demandar vício aferível primo icto oculi (à primeira vista), milita em favor da deferência e do respeito ao princípio da Separação dos Poderes, optando-se, neste momento inicial, pela presunção de legitimidade constitucional dos atos questionados”, escreveu o magistrado em seu despacho.

Mendonça indeferiu pedido liminar – medida dada em casos de urgência – feito por Fonteyne em um mandado de segurança impetrado no corte máxima. O deputado alegou que a chamada PEC Kamikase foi apensada a uma outra Proposta de Emenda à Constituição para que sua tramitação fosse acelerada. O parlamentar viu, em tal movimento, ‘supressão de prerrogativas parlamentares no âmbito do processo legislativo’.

O deputado alegou violação a três fundamentos constitucionais: ‘ferimento do direito ínsito ao exercício dos mandatos parlamentares (vício constitucional formal); matéria tendente a abolir a liberdade do voto (cláusula pétrea); matéria que constitui afronta à regra da anualidade (cláusula pétrea em ano eleitoral)’.

Nessa linha, pediu que o Supremo anulasse a decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que autorizou o apensamento da PEC Kamikase a outro texto, com ‘o consequente reinício da tramitação das propostas na Comissão de Constituição e Justiça e observância, pela Comissão Especial, do rito legislativo com interstício de 10 sessões para apresentação de emenda’.

Ao indeferir o pedido, Mendonça citou os mesmos argumentos que havia evocado ao negar o pedido do deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS) para suspender a tramitação da ‘PEC Kamikaze’. O parlamentar também alegava uma série de supostos vícios na tramitação do texto.

O ministro do STF assinalou que a ‘autocontenção judicial’ deve nortear a atuação da corte máxima em casos como o da PEC Kamikaze, ‘de modo que seja evitada, ao máximo, a prematura declaração de invalidade de ato legislativo ainda no seu processo de formação, diante do evidente risco de que se traduza em interferência indevida do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, em violação ao princípio da Separação dos Poderes’.