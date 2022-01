Meirelles cassa aposentadoria de auditor fiscal da Fazenda estadual por improbidade

Foi publicado do Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta quinta-feira, 20, despacho que determina a cassação da aposentadoria do auditor fiscal da Receita Estadual Sidney Sanchez di Simone, em razão da prática de infração disciplinar – praticar ato definido em lei como de improbidade.

Segundo o despacho, Sidney incorreu em dispositivo da lei de improbidade com o seguinte teor: “ adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público”.

O auditor foi alvo de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado após apuração preliminar apontar , em 2015, ‘evolução patrimonial incompatível’ com os rendimentos do servidor do fisco nos anos de 2010 e 2011.

Sidney cuidava dos Regimes Especiais, que, segundo a página da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, podem ser concedidos, ‘a critério do fisco, com o objetivo de facilitar ao contribuinte o cumprimento das obrigações fiscais’. Também foi diretor-adjunto na Diretoria Executiva da Administração Tributária, responsável pela área de combustíveis.

A defesa do auditor buscou por diferentes vezes anular o procedimento administrativo disciplinar, classificando a denúncia que o motivou como ‘apócrifa’. Ao longo do processo, os advogados alegaram irregularidades na quebra de sigilo do auditor e de sua família, além de ilegalidades na tramitação do caso.

COM A PALAVRA, O AUDITOR

A reportagem busca contato com o auditor. O espaço está aberto para manifestações.