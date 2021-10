Medo de avião

Quem não lembrou do saudoso Belchior ao ler o título deste texto? Conheço muitas pessoas que tem medo de voar. Para elas, entrar num avião, especialmente em voos longos, é um verdadeiro suplício. Pois, para a infelicidade delas, estamos em plena temporada de reabertura das viagens internacionais. Muitos países europeus já liberaram a entrada de brasileiros e, agora em Novembro, será a vez dos Estados Unidos. Finalmente a indústria do turismo vai poder respirar aliviada.

Dentre os vários medos que me afligem, voar definitivamente não é um deles. Escrevo este texto à aproximadamente 10 mil metros de altitude em algum ponto sobre a América Central. O transporte aéreo é, sem dúvidas, o mais seguro que existe. A chance de ser vítima fatal de um acidente nos ares é muitíssimo menor do que de um acidente rodoviário. A questão é que os desastres aéreos repercutem muito na mídia e, portanto, despertam o medo. Conheço alguns casais que chegam ao ponto de não voarem juntos com receio de deixar os filhos órfãos de pai e mãe. Entretanto, contrariando as estatísticas, fazem longas viagens de carro, sem nenhuma preocupação.

Outro dia vi uma entrevista, bem humorada, sobre viagem de avião. Dizia o entrevistado (não lembro o nome) que pouco lhe importava o que seria servido à bordo; se a poltrona seria minimamente reclinável; ou se sentaria junto à janela ou ao corredor. Alegava ter apenas três preocupações fundamentais antes de colocar os pés num avião: Vai decolar no horário? Permanecerá lá em cima durante todo o tempo planejado? Aterrisará no local previsto? De fato, nada é mais importante.

Voltando ao meu vôo, acabo de reclamar para a comissária de bordo que o wi-fi não está funcionando. Ela me disse que estão com um problema técnico. Fiquei contrariado mas, pensando bem, que bom que o problema não foi na turbina… .

Na minha visão, existem duas perspectivas para uma viagem aérea. A do lado de dentro e a do lado de fora da aeronave. Daqui do meu assento, acabo de jantar assistir um filme e degustar um bom vinho tinto argentino. A maioria dos passageiros à minha volta dorme tranquilamente. Entretanto, se fosse possível alguém nos observar do lado de fora, a cena seria bem diferente. Veríamos um tubo de metal com asas sobrevoando a imensidão do oceano. Isso tudo na completa escuridão da noite, a 70 graus centígrados abaixo de zero e a 10 mil metros de altitude. Tudo na vida é uma questão de ponto de vista, não é mesmo?

Confesso que sempre que imagino este cenário “externo”, sinto um friozinho na barriga. Mas, se você é um destes que tem receio de entrar num avião, não desanime. Você pode achar alguém para segurar a mão, como fez Belchior, ou seguir uma receita infalível: confiar na perícia dos pilotos; saber que as aeronaves modernas são muito seguras e, finalmente, acreditar nas estatísticas extremante favoráveis. Ah, se você quiser, adicione também uma pitadinha de fé, pois mal não faz. Boa viagem!

*Fernando Goldsztein, empresário