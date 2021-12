Juiz dá medida protetiva que impede Janaína Lima de ficar a menos de 20 metros de Cris Monteiro após briga no banheiro da Câmara de São Paulo

A Justiça de São Paulo concedeu nesta quinta-feira, 9, uma medida protetiva que proíbe a vereadora Janaína Lima (Novo) de se aproximar da também vereadora e correligionária Cris Monteiro (Novo). As duas se envolveram em uma briga do banheiro da Câmara Municipal no mês passado.

A decisão é do juiz José Fernando Steinberg, do Juizado Especial Criminal de São Paulo, e atende a um pedido do advogado Daniel Bialski, que defende Cris Monteiro. “Diante do cenário fático trazido até o presente momento, as medidas cautelares devem ser deferidas, pois não importarão em prejuízo às partes e trarão proteção àquele que se vê em risco”, escreveu o magistrado.

Além da restrição de aproximação, que exige uma distância mínima de 20 metros inclusive na Câmara Municipal, a medida proíbe qualquer forma de comunicação com Cris Monteiro. Também veta que Janaína frequente os mesmos lugares que a colega, exceto a Casa Legislativa.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO DANIEL BIALSKI, QUE DEFENDE CRIS MONTEIRO

“Essa decisão confirma que a Justiça reconhece que a vereadora Cris Monteiro foi de fato covardemente agredida pela outra parlamentar e ratifica a sua condição de vítima. Ademais, a vereadora Cris Monteiro aguarda, confiante, a investigação e o processamento de todos expedientes instaurados, seja perante a Corregedoria, no próprio partido e na Policia-Justiça. Importante salientar que as testemunhas ouvidas no Inquérito Policial confirmaram a covarde agressão e o Ministério Público se manifestou favoravelmente a concessão das medidas protetivas que acabaram deferidas.”

COM A PALAVRA, O ADVOGADO FÁBIO MARIZ, QUE DEFENDE JANAÍNA LIMA

“Destacamos que, até o presente momento, não nos foi dado acesso aos autos relacionados à medida mencionada.

A cautelar foi deferida sem que a Vereadora Janaina pudesse dar a sua versão sobre os fatos. Nenhuma de suas testemunhas foi sequer intimada. A decisão baseou-se única e exclusivamente em um relato falacioso e parcial da Vereadora Cristina.

Amanhã (10/12), apresentaremos em juízo um laudo sobre a dinâmica dos fatos que irá repor a verdade ao apurado, sendo o principal contraponto à narrativa fantasiosa que sucumbirá às provas a serem colhidas.

As imagens da Câmara dos Vereadores de São Paulo são claríssimas ao demonstrar que a intenção de agredir sempre partiu da Vereadora Cristina Monteiro. Ela encurralou a Vereadora Janaína Lima, lhe conduziu de forma abrupta até um pequeno banheiro, trancou o recinto e lhe agrediu.

Janaína Lima apenas agiu em legítima defesa para se desvencilhar de sua agressora, que lhe golpeou contra a parede mesmo ciente de que ela possui grave quadro de epilepsia, com histórico recente de convulsão nas dependências da Câmara.

Devemos, por fim, afirmar que a medida será salutar à Vereadora Janaína Lima, pois verá afastado o risco de ser agredida por sua colega de Casa. Ao final das investigações a verdade prevalecerá.”