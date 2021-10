Marketing de influência: hoje influencers são indispensáveis para divulgação de marcas e produtos

Na atualidade, o que está na moda são eles: os influenciadores digitais. Com um número impressionante de seguidores e fãs, essas personalidades têm o poder na palma da mão de influenciar milhares, e até milhões de internautas que o acompanham diariamente através das redes. Surfando na onda da internet, as empresas mais engajadas não perderam tempo e começaram a notar a importância dessas figuras para a sua marca, afinal de contas, não existe ainda nenhuma plataforma, robôs ou automações que podem entregar o quesito mais importante na hora de fazer publicidade, a confiança, recurso que só pode ser passado através de pessoas, e é aí que os influenciadores entram, unindo o útil ao agradável para as empresas.

Pessoas se conectam com pessoas, essa é a regra. Por isso, ainda que uma marca use ferramentas como tráfego pago, automação de vendas e etc, para a publicidade, é indispensável contratar uma pessoa que tenha autoridade sobre o que a marca pretende anunciar. O influenciador já terá sob seu domínio um público que está disposto a comprar o seu produto ou conhecer a solução daquele problema que a marca pretende solucionar. No digital, o acesso é mais democrático e através dos influenciadores as empresas conseguem alcançar o seu estado, cidade e até público-alvo de interesse.

Contratar o influencer certo é essencial para gerar conexão entre o cliente e a empresa, através do fator humano. O mesmo consegue ter inserções do seu produto na vida dele e consegue inseri-lo no seu dia a dia. Isso passa credibilidade, confiança, além de aumentar o nível de consciência sob o problema e a solução que seu produto resolve e, automaticamente, é possível gerar vendas mais conscientes, menos reclamações e menos desconfiança, o que leva ao aumento do faturamento do negócio.

E, quando o assunto é microempresas e pequenos negócios, os influenciadores são a melhor estratégia, já que a divulgação de tráfego pago ou televisiva costumam ter altos custos. É preciso compreender apenas que contratar um influenciador além de gerar aumento nas vendas, também gerará ainda mais valor e reconhecimento à marca.

O primeiro passo é realizar uma seleção de influenciadores que tem o fit perfeito com o seu negócio. Nesse caso é preciso avaliar que tipo de cliente você quer atingir. A sua marca atende à nível nacional? Se sim, invista em influencers que tenha muito público em todos os cantos do Brasil, agora se o seu comércio se limita a pedidos de bairro ou em uma cidade em específico, o ideal é ir atrás de influencers que são conhecidos nesses lugares. Mas não para por aí! É necessário analisar o público do perfil daquele influenciador, por exemplo: qual é o gênero predominante? Qual a faixa etária? É importante ter acesso à essas informações antes de contratar alguém para representar a marca.

É imprescindível analisar como é a autoridade desse influenciador. Por exemplo, se você quer divulgar sua marca de jóias você tende a buscar uma influencer que possui muita beleza, certo? Mas será que ela representaria bem o valor da sua marca? Como são as outras postagens dessa personalidade? Como ela se posiciona nas redes? Tudo precisa ser minimamente avaliado, é preciso levar em consideração todos os valores que inconscientemente vão falar com o público final.

*Jonathas Groscove, publicitário e empresário