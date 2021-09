Marco Legal do Saneamento na pauta da Prefeitura de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo realiza na próxima quarta-feira, 8, o seminário ‘O Marco Legal do Saneamento Básico’. A Prefeitura da maior cidade do País demonstra preocupação com a necessidade de adequar seus serviços às diretrizes do novo Marco Legal do Saneamento.

O prefeito Ricardo Nunes vai abrir o evento que terá a participação do secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão.

O objetivo do encontro é colher subsídios para questões como a obrigatoriedade legal de cobrança, importância, aplicabilidade, responsabilidades e o mecanismo de remuneração previsto no artigo 35 da Política Nacional de Saneamento Básico.

O evento será realizado no auditório do Gabinete do prefeito, no 6º andar do Edifício Matarazzo, com transmissão online para a imprensa.