Marco Legal das Startups potencializará investimentos no Brasil

LEIA TAMBÉM > Startup e algumas formas de contratações

Pedir comida, chamar um carro, alugar uma casa e até mesmo paquerar, certamente você já realizou alguma dessas atividades com auxílio de aplicativos de celular. Por trás dessas soluções que vêm facilitando cada vez mais o dia a dia da população estão as startups, mas você realmente sabe o que significa esse termo? É uma organização temporária em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Com a missão de resolver algum problema do mundo com ajuda da tecnologia, as startups estão mudando rapidamente a maneira como os consumidores utilizam diversos produtos.

Como em qualquer negócio, devem passar por uma série de burocracias que até então seguiam o mesmo padrão de empresas tradicionais. No entanto, por se tratar de um modelo diferente, que necessita de regulamentação específicas, o governo brasileiro está criando o Marco Legal das Startups. De acordo com os responsáveis, o projeto visa a elaboração de uma série de propostas regulatórias que visam melhorar o ambiente de negócios das startups no Brasil. As medidas propostas são: A criação de uma conceituação unificada de startup; simplificação de modelos societários, deixando mais fácil e barata a burocracia para se abrir e manter uma empresa; e o fim de desconsideração de personalidade jurídica para investidores, ou seja, a impossibilidade de atingir o patrimônio dos sócios.

A burocracia é um custo invisível que não colocamos na conta, além de onerar muito tempo que poderia estar sendo investido em áreas de inovação, por exemplo. Assim, a desburocratização ajudará a simplificar a vida do empreendedor, fazendo com que reduza o custo de operações e otimize tempo.

Já do ponto de vista da despersonalização, é onde haveria o maior ganho. Hoje, os investidores-anjo pensam duas vezes antes de colocar o dinheiro em uma startup por conta dos riscos. No entanto, o receio não é de o negócio dar errado e sim entrar para ajudar e acabar sendo responsabilizado como qualquer outro sócio, como o caso do Softbank, que teve que assumir os negócios da WeWork. Não é isso que um fundo ou investidor-anjo busca quando investe em uma startup. Sendo assim, a lei pode reduzir os riscos e aumentar a confiança.

Apesar de todos os pontos positivos desse projeto, existem questões que devem ser levadas em consideração. Muitas empresas novas se denominam startups, mas nem todas realmente são, algumas até já foram um dia e hoje estão em outro nível. É importante ter especificações claras para que empresas que não se caracterizam como startups não acabem, por definições vagas, se enquadrando nessa categoria.

Com mais de 15 mil startups no Brasil, estamos caminhando para um ecossistema de primeira linha. Devemos ficar atentos para conseguirmos acompanhar o ritmo e, para isso, é preciso fomentar no início e criar um ambiente de incentivo. Vivemos uma era em que se não desenvolvermos formas de andar muito mais rápido do que estamos no quesito inovação e tecnologia, corremos o grande risco de ficarmos para trás na competitividade global, apesar de estarmos em um momento muito bom com seis unicórnios, startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em bolsas de valores.

Não existe uma fórmula mágica para transformar o Brasil e colocá-lo no topo global, mas se fosse para apostar em alguma ideia, seria dobrar a taxa de criação de startups e incentivar ainda mais esse tipo de inovação, assim conseguiríamos gerar mais riqueza e tornar o país cada vez mais competitivo.

Se colocado em prática como prometido, esse projeto realmente será um marco para as startups e é nosso papel fomentar o empreendedorismo como um todo, entendendo que esse setor é uma classe diferente que pode gerar muita riqueza e ainda é pouco explorado como deveria.

*Pedro Waengertner é cofundador da ACE, empresa de inovação e investimento em startups