Marco Aurélio nega pedido do PDT para afastar Guedes por ‘blindagem institucional’ em investigações sobre fraudes em fundos de pensão Legenda havia pedido afastamento temporário do ministro da Economia até conclusão de investigações sobre participação do economista em supostas fraudes em fundos de pensão por meio da gestora da qual ele era sócio antes de assumir o cargo no governo