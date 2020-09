Marco Aurélio libera meio bilhão da Andrade Gutierrez que TCU bloqueou na fiscalização de Angra 3 Indisponibilidade de bens foi decretada pela Corte de Contas em maio de 2018, pelo prazo de um ano, no âmbito de auditoria que fiscalizou as obras civis da Usina Termonuclear; acórdão determinou o bloqueio de mais de R$ 508 milhões, levando em consideração 'bens necessários' para garantir o integral ressarcimento do débito que era investigado