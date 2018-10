Marco Aurélio autoriza novo inquérito contra Paulinho da Força

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito para apurar o suposto envolvimento do deputado federal Paulinho da Força (SD-SP) em esquema de captação ilícita de clientes para apresentação de ações trabalhistas a partir de listas com nomes e dados de trabalhadores demitidos. O parlamentar teria acesso às informações junto aos sindicados em que exerce influência, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, que pediu a instauração do inquérito. A decisão é desta quinta-feira, 18. Paulinho da Força foi eleito para mais um mandato como deputado federal nestas eleições.

O caso foi apresentado na Procuradoria da República em São Paulo, onde foi relatada a suposta aquisição de listas com as informações dos trabalhadores mediante pagamento de R$ 100 mil por mês. Lá, também foi anexada cópia de contrato celebrado com o grupo de advogados, apontando os associados como responsáveis por encaminhar “lista válida de possíveis clientes aos associados, no intuito de aforar ação trabalhista”.

Além de autorizar a abertura de inquérito, Marco Aurélio deu aval para que sejam ouvidos sete advogados no caso, assim como a realização de diligência no prédio supostamente utilizado como escritório de apoio para captação dos trabalhadores demitidos. O ministro também deu 15 dias para Paulinho da Força se manifestar, caso tenha interesse.

E agosto, o parlamentar já foi alvo de denúncia da PGR nas investigações da Operação Registro Espúrio. Ele e mais 25 foram denunciados por organização criminosa com atuação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O grupo é acusado de fazer negociações ilícitas de registros sindicais.

COM A PALAVRA, PAULINHO DA FORÇA

A reportagem entrou em contato com a assessoria do deputado, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.