‘Marcha à Ré’ da Controladoria aponta desvios de R$ 75 mi no transporte escolar em Sergipe Operação deflagrada nesta quinta, 16, cumpre 13 mandados de buscas na sede da Secretaria de Estado da Educação e em cidades sergipanas para apuração de fraudes em licitações e sobrepreço em contratos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), entre 2014 e 2018