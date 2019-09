Marcelo Odebrecht deixa prisão domiciliar e visita sede da empreiteira

LEIA TAMBÉM > O arquivo secreto do cunhado de Marcelo Odebrecht

Era pouco mais de duas horas, quando Marcelo Odebrecht chegou à sede da empreiteira, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, quatro anos depois de ser preso na Operação Lava Jato. O empresário – um dos principais personagens do maior escândalo de corrupção da história País – teve a progressão da pena para o regime semiaberto autorizada nesta quarta, 11, pela Justiça. E o primeiro lugar visitado foi o prédio da empresa.

Marcelo chegou logo depois que muitos funcionários tinham acabado de voltar do almoço – e causou surpresa. Ninguém sabia da decisão do juiz, muito menos que ele iria à empresa. Acompanhado de advogados, ele passou por alguns andares e cumprimentou cada empregado. Em troca, recebeu sorrisos e mensagens de apoio, segundo fontes ouvidas pelo Estado. “Vi uma reação humana de pessoas que trabalharam anos com o Marcelo”, diz um executivo, que prefere não se identificar.

De acordo com funcionários, Marcelo estava bem fisicamente e vestia roupa social, de escritório. Apesar da postura austera, estava sorridente, diz uma outra fonte. O acionista da Odebrecht, que estava em prisão domiciliar desde dezembro de 2017, passou cerca de uma hora no prédio da empresa.