‘Mandei a Polícia Rodoviária parar a BR-101 só porque eu tinha um sonho’

Um suplente de vereador de Tubarão, em Santa Catarina, postou um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que pediu à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que fechasse o tráfego na BR-101 apenas para que ele pudesse fazer uma gravação com o celular, ‘um sonho seu’.

O vídeo teve mais de 800 mil visualizações após o padre Fábio de Melo compartilhar em seu Twitter.

No vídeo, José dos Passos Mendes (PSD), que é funcionário da prefeitura de Tubarão, município a 142 quilômetros de Florianópolis, aparece em um túnel com o carro estacionado na pista. A BR-101 liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.

“Mandei a PRF parar a BR-101 só porque eu tinha um sonho: gravar um vídeo com o túnel só para mim. Isso é que é ser um vereador poderoso. Isso é inédito”, ele diz no vídeo, gravado há cerca de um mês.

Não, vereador. Poder político é sinônimo de prestação de serviços à comunidade, e não instrumento de realização de caprichos tolos e infantis. pic.twitter.com/K7yc7C59PC — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) July 29, 2019

Apesar de se intitular como vereador, ele concorreu ao cargo nas eleições mais recentes mas conseguiu apenas se eleger suplente.

Após a repercussão do caso, José dos Passos gravou outro vídeo afirmando que foi até a superintendência da PRF pedir ‘desculpas pela brincadeira’.

Ele nega que tenha usado o cargo para fechar a rodovia. Alega que a estrada ‘já estava fechada para reparos’. Ele não diz, no entanto, como teve acesso ao local interditado.

COM A PALAVRA, A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Por meio de nota, a Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal informou que ‘jamais permitiu ou permitiria a situação relatada no vídeo’.

“A PRF desconhece quando e onde este vídeo teria sido gravado.”

Informou, ainda, que ‘estacionar o veículo na pista de rolamento das rodovias é infração gravíssima, passível de multa no valor de R$ 293,47 e de remoção do veículo’.

“No entanto, para este tipo de infração, a legislação exige que o agente de trânsito presencie a conduta irregular para aplicar as sanções.”

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE TUBARÃO

A prefeitura de Tubarão informou que ‘não pode se pronunciar sobre o caso, uma vez que o funcionário fez a brincadeira fora do horário de trabalho’.

COM A PALAVRA, JOSÉ DOS PASSOS

A reportagem tentou contato com o suplente de vereador, mas não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.