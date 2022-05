Mais uma vez o rabo abanando o cachorro no país da corrupção e da impunidade

Há fatos que causam espanto para quem milita na área jurídica e incompreensão pelo leigo, que somente podem ser justificados pela ideologia e por razões políticas.

Digo sobre a propositura e o recebimento de ação popular contra o ex-juiz Sérgio Moro com o propósito de que ele seja condenado a ressarcir os cofres públicos por lesão causada ao Brasil em razão de sua atuação na “Operação Lava-jato”.

Ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão e tem por escopo ressarcir o erário público quando houver ilegalidade ou imoralidade cometida por funcionário público (ou ente público) que resulte dano ao patrimônio público, a outras instituições ou a bens juridicamente protegidos, nos termos do que dispõe o inciso LXXIII, do art. 5º, da Magna Carta: “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”

São, portanto, necessários três pressupostos para a propositura desta modalidade de ação: a condição de eleitor do proponente, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato e a lesividade decorrente do ato praticado.

Além destes requisitos, que somente o primeiro deles se faz presente, para que o funcionário público possa ser responsabilizado pessoalmente por ato praticado no exercício de suas funções, deve ter agido com dolo ou culpa, que deve ser grave, e a ação movida contra o ente que ele representa, que terá ação de regresso. É o que dispõe o artigo 37, § 6º, da Magna Carta: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O dispositivo traz o que a doutrina denomina de princípio da dupla garantia. Da vítima do ato ilegal, imoral ou abusivo, posto que a responsabilidade do Estado pelo dano causado por seu agente é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. E do agente público, que somente poderá ser demandado em ação regressiva no caso de condenação do Estado, desde que tenha agido de forma dolosa ou com culpa grave. É o que também dispõe o art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”.

É certo que se a conduta for criminosa ou ensejar ato de improbidade administrativa, a situação é bem diferente, mas não é o caso.

Lutar contra a criminalidade, notadamente a organizada, é uma tarefa inglória, já que a atuação é contra todo o sistema, que é feito para não funcionar, alcançando, na maioria das vezes, o bandido pé de chinelo, que não tem condições de pagar excelentes advogados, a preço de ouro. Nenhuma crítica à classe dos advogados, que, em sua imensa maioria, atuam com ética e são essenciais às funções jurisdicionais do Estado.

A Operação Lava-Jato conseguiu uma façanha jamais vista neste País, quiçá no mundo: colocou na cadeia, dentre outras pessoas poderosas, um ex-presidente da República, governadores e presidente da Câmara dos Deputados, além do presidente de uma das mais ricas empresas do Brasil.

Com isso, acabou com a hegemonia de partidos políticos que há décadas tinham o Brasil como seu quintal, fazendo dele o que bem lhe aprouverem. O resultado está aí, um país arrasado, levando à quase quebra de empresas estatais até então ricas e eficientes, como a Petrobrás e os Correios.

O fim desse ciclo de bandidagem do colarinho branco só foi possível graças à eficiente atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF e, principalmente, de um Juiz de Direito, que com coragem, dedicação e competência, presidiu os processos e colheu provas que levaram ao sucesso de ações penais extremamente complexas.

Foi um marco no combate ao crime organizado, que, com toda sua força econômica e política, desviou bilhões de reais do nosso Brasil, enchendo os cofres de empresas, empresários e políticos inescrupulosos, que, indiretamente, causam e causaram não só o empobrecimento do País, mas de milhões de brasileiros, que passam as maiores privações por conta do egoísmo e mau-caratismo desses bandidos travestidos de políticos e de empresários.

Pessoas cultas, ou não, de todas as classes sociais, parecem ter sido lobotomizadas a ponto de acreditarem, ou ao menos assim dizerem, que tudo não passou de armação. Armação de quem? Da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do então Juiz Sérgio Moro e dos demais Magistrados que o sucederam em todo Brasil, do TRF-4 e do STJ? É isso?

Não se esqueçam que a maioria das decisões proferidas foi mantida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e por cinco Ministros do Superior Tribunal de Justiça. E eles, também são suspeitos? Cometeram ilegalidades ou imoralidades que causaram dano ao Brasil e a outras empresas públicas e privadas? Também serão alvo da ação popular?

O mecanismo contra-atacou com muita força e está com sede de vingança. As provas existentes contra os agentes corruptos são exuberantes e o que mais reforça isso é a recuperação de bilhões de reais desviados da Petrobrás. Simplesmente, arrumaram-se nulidades, no meu modo de ver inexistentes, e com isso jogou-se no ralo quase todo o trabalho realizado por anos e de forma escorreita.

Pode ter havido excessos, mas pontuais, que foram resolvidos dentro do processo com a anulação do ato judicial viciado. Nada que afetasse a operação como um todo, mas a um ou outro processo, algo muito comum em casos de extrema complexidade.

Em boa parte dos casos foram criadas jurisprudências, até então inexistentes, e regras processuais, para anular os processos, o que, infelizmente, aconteceu com muitas outras operações envolvendo gente graúda do cenário nacional.

Como ocorreu na Itália, tudo foi invertido. Bandidos sendo transformados em mocinhos e os mocinhos de então convertidos nos bandidos e sendo perseguidos pelo mecanismo corrupto.

Ações desse tipo e seu recebimento irão atemorizar muitos agentes públicos que combatem a criminalidade organizada, verdadeira máfia impregnada no Estado e em grandes empresas, que é extremamente poderosa. Muitos não vão querer ser alvos de ações de indenização e populares, que colocam em risco seu patrimônio e de seus familiares. Irão pensar: se o Estado e a legislação não me protegem quando ajo no estrito exercício de minhas funções, por que me arriscar a ser processado por aqueles que investigo ou processo?

Infelizmente, mais uma vez, é o rabo abanando o cachorro no país da corrupção e da impunidade.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora