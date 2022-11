Mais um duro golpe no combate ao crime

O combate ao crime, e especificamente a guerra travada todos os dias pela polícia nas ruas contra o tráfico de drogas, sofreu mais um duro golpe.

Em decisão exarada recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que uma pessoa estar parada em um conhecido ponto de tráfico de drogas com uma mochila nas costas não é motivo suficiente para que a polícia faça a abordagem pessoal (a “revista”) por suspeita de que um crime está sendo cometido.

Aconteceu com um traficante preso em flagrante após ser abordado por policiais perto de uma escola – pasmem, senhores e senhoras, pais e mães, que vivem assombrados pelo medo de terem os filhos assediados e aliciados pelo tráfico no caminho dos estudos!

Os policiais estavam em patrulhamento quando viram o homem em atitude suspeita, com uma mochila nas costas. Como de praxe, eles então abordaram o suspeito, solicitaram documentos, revistaram a mochila que ele carregava e encontraram nela diversas drogas.

O suspeito foi então preso, processado, julgado e, no final de todo o rito judicial, acabou condenado a 5 anos e 10 meses de prisão pela prática tipificada em lei como tráfico.

Ocorre que a defesa do acusado recorreu ao STJ, instância superior da Justiça, e argumentou “falta de justa causa para a busca pessoal feita pelos agentes da lei”. O ministro que recebeu o caso, Reynaldo Soares da Fonseca, concordou com alegação, concedeu uma ordem de ofício em habeas corpus, absolveu o réu e o colocou em liberdade.

Ou seja, para o magistrado, não foi comprovado motivo para o homem ter sido revistado pelos policiais. E, mais ainda, a concessão da ordem de liberdade do traficante anulou todas as provas obtidas pela polícia na busca pessoal realizada, e todas as demais provas decorrentes da abordagem. Trabalho todo, digamos, jogado fora. Resultado: o réu foi absolvido e colocado em liberdade. Simples assim.

Ocorre que existe uma jurisprudência mais recente do STJ que indica que a prática da busca pessoal depende da existência de “fundadas razões que possam ser concretamente aferidas e justificadas a partir de indícios”.

Ora, quais indícios deve se esperar de um traficante que age, sorrateiramente, à porta das escolas? Que saia anunciando em alto e bom som: “Drogas, drogas, venham comprar!”? Ou que monte uma barraquinha e ali ofereça seus produtos a olhos vistos de quem quiser? Como deter o tráfico nas imediações das escolas se a polícia não pode mais revistar suspeitos? Teremos aí um “liberou geral” para os traficantes? Aonde vamos parar?

Na prática, o que acontece é que a jurisprudência do STJ tem sido utilizada para abrir caminho para que pessoas flagradas com objetos comprovadamente ilícitos em abordagens policiais questionem como a “revista” da polícia se deu e assim consigam anular denúncias ou mesmo condenações contra si. Aliás, já tem dado margem à soltura de vários outros criminosos.

Essa jurisprudência do STJ, que condiciona a existência e fundada suspeita para a realização de busca policial, dificulta e inviabiliza totalmente a atuação de órgãos de segurança.

Ressalte-se que tal exigência contraria a dinâmica da atividade criminosa, na medida em que a ação de marginais é dissimulada e disfarçada.

Por outro lado, a referida decisão abre grave precedente judicial, pois possibilita a absolvição e a anulação de condenações de criminosos perigosos.

Além disso, o referido julgamento desmotiva os policiais, que se sentem desprestigiados pela falta de reconhecimento da luta diária travada contra o crime organizado, muitas vezes, colocando em risco a própria vida.

Acrescente-se, finalmente, que esse entendimento se opõe aos anseios da sociedade, que, diante dos elevados índices de criminalidade, clama por mais segurança e proteção.

É urgente a revisão desta jurisprudência. Ou estaremos enxugando gelo, como se diz, num perigoso do “prende e solta”. E, nessa guerra, perdemos todos nós. Perdem as forças de segurança e seus agentes que estão dia a noite nas ruas combatendo o crime. Perde a sociedade, que fica cada vez mais descrente nas leis e refém dos bandidos.

E quem ganha? Ora, ganham os criminosos!

*Raquel Gallinati, delegada de Polícia em São Paulo. Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) e vice-presidente da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Civil (Fendepol)