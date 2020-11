Mais de 400 urnas já foram substituídas em todo o País, aponta boletim do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo, 15, que 431 urnas já tiveram que ser substituídas em todo o País. Até o momento, segundo o TSE, não há registros de necessidade de voto manual. O primeiro boletim do órgão do primeiro turno das eleições municipais de 2020 foi divulgado às 10h. Os dados, no entanto, foram atualizados até às 9h21.

Segundo os números, São Paulo foi o Estado com o maior número de urnas substituídas, com 88 até a atualização das informações. Em seguida está o Rio de Janeiro, que teve 68 urnas trocadas. A substituição de urnas está prevista nos procedimentos do Tribunal para assegurar a continuidade das votações. No total, o País tem 51.997 urnas de contingência para essas situações.

Leia Também Dia de eleição já registra ao menos quatro tentativas de homicídio contra candidatos e 191 eleitores detidos, diz balanço

O TSE informou que 147.918.483 eleitores estão aptos a registrar votos neste primeiro turno das eleições nos municípios brasileiros. O pleito ocorre em todo o País, exceto no Distrito Federal, no arquipélago de Fernando de Noronha e na capital do Amapá, Macapá, devido ao apagão na região. No total, são 400.257 urnas espalhadas por todo o País.

Ainda segundo o boletim, até o horário de apuração, 9h17, três candidatos foram presos em Minas Gerais por uso de alto-falante e amplificadores e pela divulgação de propaganda. Uma ocorrência foi registrada no Espírito Santo, mas não houve prisão. O motivo da ocorrência não foi informado.

Já em relação a não candidatos, foi registrada apenas um prisão por transporte ilegal de eleitores na Bahia. Outras quatro ocorrências sem prisão foram registras em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Os motivos não foram divulgados.