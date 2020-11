Mais de 350 urnas foram substituídas no Rio de Janeiro, aponta boletim do TRE-RJ

O desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) afirmou na tarde deste domingo, 15, que apesar da pandemia de covid-19 a eleição no Rio segue em clima de normalidade. Até as 14h30, 356 urnas haviam sido substituídas (199 na capital), de acordo com o quarto boletim do TRE.

“De um modo geral, as questões estão ocorrendo dentro da normalidade”, resumiu Oliveira. “É uma eleição municipal em tempos de pandemia e até agora o que aconteceu está dentro do previsível. É impossível realizar uma eleição dessa magnitude sem que ocorra algum problema de urna, de filas pontuais. Nada fugiu da normalidade até agora.”

Até as 12h, o TRE-RJ havia registrado algumas detenções em flagrante por boca de urna nas cidades de Santa Maria Madalena, Armação de Búzios e Petrópolis.

Entre Copacabana e Leme, onde se concentram mais de 500 seções eleitorais, o clima foi muito tranquilo desde cedo. A maioria das seções estava vazia e praticamente não houve filas. A boca de urna e a farta distribuição de santinhos vistas nos bairros nas últimas eleições não repetiu este ano.