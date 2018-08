Mais de 100 promotoras e procuradoras repudiam cotas femininas no Ministério Público

Mais de 100 promotoras e procuradoras de Justiça, e também procuradoras da República, lançaram manifesto contra o sistema de cotas femininas no Ministério Público em todo o País. O abaixo assinado conta já com 103 adesões e será levado ao Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que fiscaliza a instituição. “Nós, mulheres, manifestamos o nosso profundo constrangimento ante a possibilidade de que venham a ser criadas cotas que garantam qualquer privilégio para nós dentro do Ministério Público”, diz o documento.

Em março, a Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho anunciou o lançamento de um projeto com o objetivo de ‘analisar a desigualdado nas relações de poder entre homens e mulheres dentro do Ministério Público’.

Nas últimas semanas, dezenas de promotoras e procuradoras de Justiça têm manifestado repúdio ao sistema de cotas.

“O Ministério Público é um órgão no qual jamais se cogitou qualquer tipo de discriminação contra as pessoas do sexo feminino, sendo que todos os cargos e participações em eventos públicos sempre foram garantidos para as mulheres que demonstraram competência suficiente para se sobressair na profissão”, afirmam as promotores e procuradoras no documento divulgado nesta segunda-feira, 20.

“A simples cogitação de que seja necessária a criação dessas cotas discriminatórias já representa para nós uma vergonha indisfarçável, como se não tivéssemos as mesmas condições mentais dos demais colegas para alcançar cargos de poder do nosso interesse.”

Elas requerem ao Conselho Nacional do Ministério Público que ‘não aprove esse tipo de cota, eminentemente discriminatória e com potencial criador de rótulos, que ao contrário de nos beneficiar, só representará um grave retrocesso na nossa história profissional, que sempre foi e deverá ser pautada pelo mérito’.

LEIA O MANIFESTO DAS MULHERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

“Nós, mulheres, manifestamos o nosso profundo constrangimento ante a possibilidade de que venham a ser criadas cotas que garantam qualquer privilégio para nós dentro do Ministério Público.

O Ministério Público é um órgão no qual jamais se cogitou qualquer tipo de discriminação contra as pessoas do sexo feminino, sendo que todos os cargos e participações em eventos públicos sempre foram garantidos para as mulheres que demonstraram competência suficiente para se sobressair na profissão.

A simples cogitação de que seja necessária a criação dessas cotas discriminatórias já representa para nós uma vergonha indisfarçável, como se não tivéssemos as mesmas condições mentais dos demais colegas para alcançar cargos de poder do nosso interesse.

Assim, as Promotoras de Justiça, Procuradoras de Justiça e Procuradoras da República abaixo-assinadas requerem ao CNMP que não aprovem esse tipo de cota, eminentemente discriminatória e com potencial criador de rótulos , que ao contrário de nos beneficiar, só representará um grave retrocesso na nossa história profissional, que sempre foi e deverá ser pautada pelo mérito:”

VEJA QUEM ASSINA O MANIFESTO

1. Marya Olimpia Ribeiro Pacheco MPDFT

2. Andréa Bernardes de Carvalho MPDFT

3. Silvia Regina Becker Pinto MP/RS

4. Isabela Lúcio Lima da Silva MP/RN

5. Debora Balzan MP/RS

6. Ana Paula Westmann Anderlini MP/SP

7. Luciana Medeiros.Costa MPDFT

8. Carmen Eliza Bastos de Carvalho- Promotora de Justiça – MP/RJ

9. Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais MPF/RN

10. Renata de Vasconcellos Araujo Bressan – MP/RJ

11. Jaqueline Ferreira Gontijo – MPDFT

12. Anna Maria Amarante Brancio – MPDFT

13.Márcia Sirotheau Milhomens Corrêa – MPDFT

14. Camila.de Fatima Gomes Teixeira MP/MG

15. Rafaela Huergo MP/RS

16. Erminia Manso MP/RJ

17. Ruth Kicis MPDFT

18. Danielle Cavalcante de Barros – MP/RJ

19. Carla Carvalho Leite – MP/RJ

20. Melissa Gonçalves Rocha Tozatto – MP/RJ

21. Cláudia Marcia Luz – ex-Procuradora-Geral de Justiça Militar

22. Maria Ester Henriques Tavares – ex- Procuradora-Geral de Justiça Militar

23. Ana Beatriz Miguel de Aquino – MP/RJ

24.Maria de Lourdes Souza Gouveia – MP Militar

25. Regina Gomes de Macedo Leme – MP/SP

26. Flavia Beiriz Azevedo – MP/RJ

27. Janaina Marques Corrêa Melo – MP/RJ

28. Sandra Guimarães Cardoso – Promotora de Justiça MP/MG

29. Liliane Guimarães Cardoso – Promotora de Justiça MPDFT

30. Ana Lucia Melo – Procuradora de Justiça – MP/RJ

31. Monica Marques – Promotora de Justica – MP/RJ

32. Denise Sankievicz Promotora de Justiça MPDFT

33. Luciana Teixeira Rezende Promotora de Justiça MP/MG

34. Andrea de Carvalho Chaves MPDFT

35. Lisiane V. Veríssimo da Fonseca – MP/RS

36. Adriana Costa – MP/RS

37. Viviane Tavares Henriques – Procuradora de Justiça MP/RJ

38. Juliana Poggiali Gasparoni è Oliveira – Promotora de Justiça/MPDFT.

39. Adriana Palma Schenkel MP/RJ

40. Fatima Pacca A. Winkler MP/RJ

41. Izabela Figueira – Promotora de Justiça/MP/RJ

42. Rosângela Mazzuco MP/RS

43. Bruna Maria Borgmann MP/RS

44. Nathália Swoboda Calvo MP/RS

45. Karine Camargo Teixeira MP/RS

46. Letícia Elsner Pacheco de Sá MP/RS

47. Fernanda Soares Pereira – MP/RS

48. Marta Alves da Silva – Promotora de Justiça – MPDFT

49. Livia Cruz Rabelo – Promotora de Justiça MPDFT

50. Selma Leão Godoy MPDFT

51. Arinda Fernandes Procuradora de Justiça MPDFT

52. Eline Levi, MPDFT

53. Helena Criatina Mafra, MPDFT

54. Caroline Eller – Promotora de Justiça MP/SC

55. Márcia Pereira da Rocha – Promotora de Justiça MPDFT

56. Jayne Abdala Bandeira – Procuradora de Justiça MP/SC

57. Carla Mara Pinheiro – Promotora de Justiça MP/SC.

58. Berenice Maria Scherer – MPDFT

59 -Christiane Barbosa Monnerat de Azevedo – MP/RJ

60.Mirya Tavares Pinto Cardoso Ferro-MP/AL

61.Denise Guimarães de Oliveira-MPAL

62. Eliane Maria Caboclo Capellini MP/SP

63. Meire de Souza MP/MG

64. Larissa Bezerra Luz -Promotora de Justiça MPDFT

65. Luciana bertine Leitao MPDFT

66. Marlene Santana MP/AL

67. Claudia Valéria Pereira de Queiroz Teles – MPDFT

68. Maria Elda Fernandes Melo, MPDFT

69. Maria Anaides do Vale Siqueira Soub, MPDFT

70. Maria Rosynete de Oliveira Lima, MPDFT

71. Candida Marcolina Ferreira de Faria – MPDFT

72. Adilza Inácio de Freitas- MP/AL

73. Marilda dos Reis Fontinele, MPDFT

74.Isis Guimarães, MPDFT

75.Fernanda Moreira -MPAL

76. Fabiana Scotti Giusti – MPDFT

77. Fernanda da Cunha Morais -MPDFT

78. Ana Claudia Magalhães Alves de Melo – MPDFT

79. Marta Resende, MPDFT

80. Marinita Maria da Silva – MPDFT

81. Ana Luísa Lobo Leão Osório – MPDFT

82. Cláudia Rodrigues de Morais Piovezan – Promotora de Justiça – MP/PR;

83. Gabriela dos Santos Lusquiños- MP/RJ

84. Nizete de Azevedo Oliveira -MP/RJ

85. Ana Beatriz Villar da Cunha Botelho-MP/RJ

86. Bianca Britto de Araujo – procuradora da República – Volta Redonda RJ

87. Maria Emilia Moraes de Araujo – MPF/PRR-3

88. Lindora Maria Araújo , subprocuradora-geral da República

89. Andréa Machado Speck – MP/SC

90. Alessandra Charbel Janiques Rebouças – Promotora de Justiça MPDFT

91. Itala Maria de Nazaré Braga Cicerelli – MP/BA

92. Priscila Naegele Vaz Xavier – MP/RJ

93. Juliana Mendes Daun Fonseca procuradora PRM de Santos/SP

94.Ione de Souza Cruz procuradora de Justiça Militar

95.Audrey Marjorie Alves de Paula Leocadio Castro – MP/RJ

96. Cátia Gisele Martins Vergara, MPDFT

97. Denise Rocha Mendes – Promotora de Justiça MPDFT

98. Cristina Rasia Montenegro MPDFT

99. Ana Cristina Silva MPDFT

100. Cleonice Maria Resende Varalda – MPDFT

101. Maria Aparecida Donati Barbosa, MPDFT

102. Sandra Lima Tancredo – MP/RJ

103. Denise Pieri Pitta MP/RJ