Mais candidatos elegíveis e rapidez nos Tribunais de Contas

Embora seja objeto de polêmica, há aspectos positivos na Lei Complementar 184/2021, sancionada em 29 de setembro, a qual flexibiliza a punição a agentes públicos que tenham as contas rejeitadas, alterando o parágrafo quarto da Lei 64/1990. Pela norma anterior, todos os que tivessem suas contas anuais julgadas irregulares ficavam inelegíveis por oito anos. Agora, somente terão essas restrições os que causarem danos ao erário e tiverem imputação de débitos a ressarcir. Ficam excluídos da regra de inelegibilidade os julgamentos de irregularidade que apenas sancionaram o responsável com o pagamento de multa. Assim, numerosos candidatos às eleições de 2022 que seriam inelegíveis poderão concorrer.

A mudança proporciona mais segurança jurídica aos administradores públicos. Na regra atual, qualquer julgamento de irregularidade, ainda que com base em falhas formais, ocorridas no ano-base e detectadas pelos Tribunais de Contas, mesmo não acarretando prejuízo à administração pública e ao erário e não caracterizando ato ímprobo, já incorpora a declaração de inelegibilidade.

A inelegibilidade por rejeição das contas da regra antiga é assunto que aterroriza e tira o sono dos gestores, sendo responsável até mesmo pela recusa de vereadores e deputados de pleitearem a eleição à presidência das casas legislativas. O temor é de que uma pequena falha em algum procedimento administrativo leve ao impedimento temporário da sua capacidade eleitoral passiva.

Apenas para fins exemplificativos, a relação de responsáveis por contas julgadas irregulares emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atualizada até 2 de setembro de 2021, tem mais de 2.204 inserções, segundo dados obtidos pelo site da própria instituição. A mudança na Lei 64/1990 apresenta melhorias não só para os responsáveis pelos orçamentos, mas também para os Tribunais de Contas, que poderão, agora, julgar pela irregularidade das contas e aplicar a penalidade de multa para pequenas falhas e erros formais cometidos pelos responsáveis, punindo, portando, as referidas falhas e imprimindo caráter didático nas análises.

Os Tribunais de Contas, muitas vezes, devido à automática inelegibilidade, deixam de julgar irregulares as contas, não imprimindo, portanto, o caráter didático em suas decisões. Alguns, inclusive, adotam outros procedimentos para implementar o referido caráter e aplicar multas aos responsáveis. É o caso, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, quando detecta alguma falha formal na análise das contas anuais, instaura Apartado de Contas para analisar as eventuais falhas.

Com a reforma da lei, o TCE/SP poderá julgar as contas e aplicar multas diretamente no processo originário, conferindo a necessária agilidade à tramitação. Os apartados de contas ficarão restritos àquelas situações que demandem realmente maior investigação e coleta de provas por parte do órgão de controle.

Os responsáveis que estão atualmente com sua declaração de inelegibilidade e inseridos em relações de contas irregulares e que não possuam a imputacão de débitos, apenas a sanção de multa, poderão requerer, por meio de direito de petição, a exclusão de seu nome desses cadastros. Caso não tenham seu pleito atendido, poderão socorrer-se dos remédios constitucionais para garantir a aplicação da regra introduzida pela Lei Complementar.

A mudança na regra da inelegibilidade vem na mesma esteira de outras reformas administrativas que visam assegurar o agente público na sua atuação e garantir a segurança jurídica. É o caso das alterações na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), estabelecidas pela Lei Federal nº 13.655/18, e, mais recentemente, a mudança da Lei de Improbidade Administrativa, pelo Projeto 2.505, aprovado pelo Senado e que volta à aprovação das emendas pela Câmara dos Deputados.

*Flavio Magdesian, pós-graduado em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é sócio do Escritório Libório e Corteze Advogados