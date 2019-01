Maioria dos países piorou desempenho no índice de percepção da corrupção

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2018, divulgado pela Transparência Internacional nesta sexta-feira, 29, indicou que 65 dos 180 países que compõem o ranking pioraram suas notas em relação a 2017.

No total, 55 países permaneceram estáveis e outros 60 registraram melhora na comparação com o estudo anterior.

A média global foi de 43 pontos – em uma escala de 0 a 100 -, a mesma do estudo anterior.

Segundo a Transparência Internacional, qualquer pontuação abaixo de 50 significa que o país está falhando no combate à corrupção.

Com 35 pontos no IPC 2018, o Brasil ficou empatado com Argélia, Armênia, Costa do Marfim, Egito, El Salvador, Peru, Timor Leste e Zâmbia na 105ª colocação global. Esta é a pior posição do País no ranking desde 2012, quando a metodologia do índice mudou e passou a permitir a análise da série histórica.

Para a Transparência Internacional, os números demonstram a necessidade de um esforço global para o combate às raízes da corrupção. A organização alerta, contudo, que os cidadãos devem estar atentos à “soluções autoritárias e discursos populistas” e afirma que o enfrentamento ao problema deve ser realizado pela “via democrática, com fortalecimento das instituições, das leis e do consenso social sobre o valor da integridade”.