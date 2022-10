Maior encontro de escritórios da Advocacia terá Temer, Jobim e ‘o papel do Judiciário na democracia’

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, vai participar, no dia 9 de novembro, da conferência de abertura do Congresso Nacional de Sociedades de Advogados. Com o tema, ‘O papel do Judiciário na preservação da democracia’, a palestra também contará com a participação do ex-presidente Michel Temer (MDB). As exposições vão marcar o início de evento que ocorrerá até o dia 11 de novembro, no Hotel Tivoli Moffarej, na capital paulista, com a presença de juristas, membros do Judiciário, da Câmara dos Deputados e do Senado, além advogados de todo o País.

O Congresso é organizado pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa) e pelo Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Sinsa). O evento é aberto para todas as sociedades de advogados e também para estudantes de Direito.

Também participarão do evento: o presidente do Cesa, Gustavo Brigagão; a presidente do Sinsa, Gisela da Silva Freire; o vice-presidente da OAB-SP, Leonardo Sica; o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Sydney Limeira Sanches; os presidentes da Associação dos Advogados de São Paulo (Aasp) e do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), respectivamente Mário Luiz Oliveira da Costa e Renato de Mello Jorge Silveira; a diretora-executiva do Cesa, Clemencia Beatriz Wolthers; e o advogado Alexandre Atheniense, especialista em Direito Digital.

Dentre os principais temas que serão debatidos no Congresso estão o novo modelo de trabalho na advocacia ‘pós-pandemia’, decorrente do avanço no uso de novas tecnologias, da digitalização do Judiciário e do uso de inteligência artificial pelos escritórios — o que resultou no crescimento do mercado de lawtechs.

Também haverá reflexões sobre: como a tecnologia impacta a produtividade e a competitividade; a tributação dos escritórios de advocacia; o impacto do ESG nas bancas e a diversidade de gênero e de raça nos escritórios.

Questões a como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem interpretado o Código de Processo Civil (CPC) e a Lei de Arbitragem também estarão no centro das discussões, assim como o processo eleitoral, crimes eleitorais e a Justiça Eleitoral.

Os painéis abordarão temas como: aspectos legais e práticos do trabalho remoto; redes sociais e suas repercussões no Direito do Trabalho; Justiça Digital, provas e audiências digitais; balanço dos cinco anos da Reforma Trabalhista; Declaração de Direitos da Liberdade Econômica e Trabalho; e temas atuais em negociação coletiva.