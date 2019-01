Maia, Eunício e Toffoli são vaiados na cerimônia de posse; Raquel é aplaudida

Populares que acompanham a posse de Jair Bolsonaro do lado de fora do Congresso receberam com vaias a apresentação dos componentes da mesa da cerimônia Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara; Eunício Oliveira (MDB-CE), presidente do Senado; e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi aplaudida.

Ainda do lado de fora, apoiadores do presidente disputaram os melhores ângulos para registrar, por celular, chegada do novo presidente ao Congresso. A segurança está reforçada. Atiradores de elite foram colocados sobre o Palácio do Itamaraty e em outros órgãos públicos de Brasília, no forte esquema de segurança, qualificado como o maior da história do País.