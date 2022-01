Mãe afirma que enfermeira fingiu aplicar vacina da Covid-19 em seu filho de onze anos; assista vídeo Paola Dino, de 36 anos, postou nas redes nesta terça-feira, 25, que ao perceber o suposto engodo vendo as imagens questionou a equipe do posto médico de Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, onde também teria sido vítima de preconceito por ser uma pessoa surda; Leia seu depoimento carregado de frustração à reportagem do Estadão