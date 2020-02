Luz da Infância já prendeu 38 em flagrante por ‘conteúdo sexual infantil’

A sexta fase da Operação Luz da Infância prendeu 38 pessoas em flagrante até às 11h30 na manhã desta terça, 18. A ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta chefiada por Sérgio Moro, foi desencadeada pelas polícias civis de 12 Estados para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O Estado com maior número de flagrantes foi São Paulo, no qual 14 pessoas foram detidas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado a crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.

Policiais civis também efetuaram prisões em Santa Catarina (9), Paraná (6) Mato Grosso do Sul (4), Ceará (2), Goiás (1), Mato Grosso (1) e Rio Grande do Sul (1).

Ao todo, os agentes realizaram 94 buscas nos Estados de Alagoas, Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina.

Outras 18 ordens são cumpridas em endereços em outros quatro países: Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá.

No Brasil, a pena para quem armazena conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção.

Em setembro de 2019, a Operação Luz na Infância 5 foi realizada em 14 estados e seis países e prendeu 51 pessoas. Foram mobilizados para a operação 656 policiais que atuam nas buscas decretadas contra 105 alvos.