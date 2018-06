Lula vai receber advogado ainda hoje

O advogado Cristiano Zanin deve visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda neste domingo, 8, na Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba.

O petista está preso desde a noite de ontem em uma cela especial no que quarto andar do prédio em cumprimento a ordem de prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro.

A informação sobre a visita de Zanin ao ex-presidente foi confirmada ao Estado pela assessoria do defensor.

As outras visitas que Lula receberá na PF nos próximos dias, segundo a defesa do petista, serão organizadas nesta segunda-feira, 9.

Sobre os próximos passos para tentar reverter a prisão, a defesa informou que ainda não definiu a estratégia que seguirá após a detenção.

O Estado apurou que o principal foco da equipe que atua na defesa do ex-presidente é tentar pautar no Supremo Tribunal Federal (STF) as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) que mudar o entendimento da corte sobre prisão após a segunda instância.