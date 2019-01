‘Lula tinha outro tipo de moral’, diz Palocci

O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos petistas, Antonio Palocci Filho, comparou, em delação premiada, as ‘liberalidades’ da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com supostos repasses ilícitos.

Documento DELAÇÃO PDF

Em depoimento prestado à Polícia Federal no dia 30 de agosto de 2018, o delator relatou uma ‘ruptura’ entre os petistas que teria se iniciado com a nomeação de Graça Foster à Petrobrás. Segundo Palocci, ao nomear Graça, sucessora de José Sérgio Gabrielli, ‘íntimo de Lula’, Dilma contrariou o ex-presidente, em 2012. No entanto, Lula ainda teria demonstrado que ‘manda’ na Petrobrás para a então recém-indicada presidente da estatal.

De acordo com Palocci, ‘para Dilma, a nomeação de Graça significava a afirmação de seu novo governo e a preparação para o processo da reeleição presidencial’.

Segundo o ex-ministro, ‘esse ato também se revestia de um lado ilícito, uma vez que representava meios de Dilma inviabilizar o financiamento dos projetos de Lula retornar à Presidência, ao passo que viabilizaria recursos para sua reeleição, deslocando as doações para o PT, onde contava com a lealdade pessoal de Rui Falcão, então presidente da sigla’.

O ex-ministro chega a citar que ‘durante o crescimento da Operação Lava Jato, Dilma deu corda para o aprofundamento das investigações, uma vez que isso sufocaria e implicaria Lula’ e ‘que, por sua vez, Lula, em movimento reverso, relembrava que Dilma era a presidente do Conselho de Administração da estatal na época de grande parte dos fatos apurados, lembranças estas que fazia em diversas reuniões no Instituto na presença de dezenas de pessoas’.

Palocci fez uma comparação entre as supostas ilegalidades autorizadas pelos ex-presidentes petistas. Ele afirma ‘que Dilma adotava um governo relativamente rígido e autorizava liberalidades para os momentos de financiamento eleitoral’ e ‘que foi a própria Dilma quem disse: nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição’.

De acordo com o delator, ’em outras palavras, Dilma permitia que fossem feitas arrecadações ilícitas durante os períodos eleitorais, já Lula tinha outro tipo de moral’. “Para ele, o financiamento ilícito e contribuições empresariais vinculadas ou não a projetos não lhe causavam o menor constrangimento”

Palocci relata que ‘a única preocupação de Lula era preservar sua própria imagem, afastando-se deliberadamente dos momentos de ilicitudes e sistematicamente construindo versões que o isentavam de qualquer malfeito’.

Palocci afirma ter chegado a questionar Lula sobre o triplex 164-A, no condomínio Solaris, imóvel pivô de sua condenação a 12 anos e um mês na Operação Lava Jato: ‘por que você não pega o dinheiro de uma palestra e paga o seu triplex?’

“respondeu ele: Um apartamento na praia não cabe em minha biografia”, afirma o delator

Palocci ainda afirma que ‘Lula, inclusive, sabia que ao manter distância das operações financeiras ilícitas, teria que suportar eventuais desvios, aproveitamentos pessoais e até enriquecimento de colaboradores próximos e pessoas de sua confiança que atuavam na área de arrecadação ilegal e ‘que Lula sabia que esse era o preço necessário e razoável a se pagar’;

O ex-ministro diz que, ‘para Lula, ao manter distância e fechar os olhos para ilicitudes, tapava também os olhos da Justiça para seus próprios bens’.

COM A PALAVRA, DILMA ROUSSEFF

As novas mentiras de Palocci

Dilma rebate as novas declarações fantasiosas do ex-ministro

A propósito das supostas novas declarações do senhor Antônio Palocci, a Assessoria de Imprensa de Dilma Rousseff registra: