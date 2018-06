Lula preso no meme

A prisão do ex-presidente Lula provocou anedotas nas redes sociais. O petista cumpre pena em uma sala especial preparada para o petista no último andar do prédio-sede da Polícia Federal em Curitiba, a base da Lava Jato. Usuários do Twitter e do Facebook não deixaram o fato escapar sem humor.

De um lado, opositores chegaram a criar uma lista de músicas com a temática de ‘Lula preso’ e voltaram a compartilhar a imagem da prisão de um tal ‘molusco’ dos desenhos animados.

De outro, apoiadores afirmaram que o ex-presidente, nos braços e rodeado por sua militância ao descer do carro de som, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, após seu último comício antes de se render à Polícia Federal, é uma espécie de ‘Power Point humano’. A piada faz alusão ao slide usado pela força-tarefa da Lava Jato para expor a denúncia contra o petista no caso triplex.

Reprodução

Outra imagem faz menção à primeira vez que Lula foi preso, no regime militar, em 1980, sob acusação de ‘incitação à greve’, prevista na extinta Lei de Segurança Nacional.

Reprodução